Вышла 3-я бета-версия 4X-стратегии Galactic Civilizations IV: Supernova Edition в Steam

Stardock сообщила, что третья бета-версия Galactic Civilizations IV: Supernova Edition вышла в Steam. Для поклонников космической стратегии эта бета-версия представляет множество улучшений и функций:
- Две новые цивилизации: погрузитесь в уникальные стили игры и знания с этими свежими дополнениями.
- Бои на возвышенных флотах: участвуйте в более запутанных и увлекательных космических стычках.
- Усовершенствованные противники ИИ: соревнуйтесь с более умными и сложными противниками ИИ.
- Обновленный экран дизайна корабля: вас ждет оптимизированный и удобный интерфейс дизайна.
- Надежная адаптация: упрощение входа новичков в серию.
- Значительные улучшения производительности: обеспечение более плавного игрового процесса даже в огромных галактиках.