Вышла 3-я бета-версия 4X-стратегии Galactic Civilizations IV: Supernova Edition в Steam

4X-стратегия, действие которой происходит в 24 веке, когда люди открыли сверхсветовое путешествие под названием Гипердрайв.

Игрок начинает свой путь со своей родной планеты и после этого ему предстоит изучать известную галактику, колонизировать новые миры, исследовать новые технологии и при этом не забывать о жителях родной планеты. Также можно заниматься торговлей, дипломатией, интригами и войной с инопланетными цивилизациями.

Действие предыдущих частей Galactic Civilizations происходило на одной карте разных размеров. Игроки, которые предпочитали большие карты, часто сталкивались с тем, что большая часть карты была «пустой» (без звёзд и планет). В четвёртой части появились звёздные сектора. Каждый сектор напоминает карту из Galactic Civilizations 3. Теперь в игре может быть от одного до десятков звёздных секторов, которые можно исследовать.

Подверглись изменениям и другие аспекты игры, например многопользовательская игра, дерево технологий, сражения, управление планетами и многое другое.