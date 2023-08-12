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Galactic Civilizations 4: Supernova 11.06.2021
6.6 27 оценок

Вышла 3-я бета-версия 4X-стратегии Galactic Civilizations IV: Supernova Edition в Steam

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monk70
Новости

Stardock сообщила, что третья бета-версия Galactic Civilizations IV: Supernova Edition вышла в Steam. Для поклонников космической стратегии эта бета-версия представляет множество улучшений и функций:

  • Две новые цивилизации: погрузитесь в уникальные стили игры и знания с этими свежими дополнениями.
  • Бои на возвышенных флотах: участвуйте в более запутанных и увлекательных космических стычках.
  • Усовершенствованные противники ИИ: соревнуйтесь с более умными и сложными противниками ИИ.
  • Обновленный экран дизайна корабля: вас ждет оптимизированный и удобный интерфейс дизайна.
  • Надежная адаптация: упрощение входа новичков в серию.
  • Значительные улучшения производительности: обеспечение более плавного игрового процесса даже в огромных галактиках.
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