Gallipoli меняет фронт: новый реалистичный шутер о Первой мировой переносит войну на Ближний Восток

В рамках сегодняшнего New Game+ Showcase разработчики представили новые кадры Gallipoli — уже четвёртой части уважаемой серии реалистичных шутеров, посвящённых Первой мировой войне. После изнуряющих боёв в грязи Западного фронта и суровых сражений на Востоке авторы впервые переносят игроков на Ближний Восток, открывая ранее мало представленный в играх театр военных действий.

Проект сосредоточен на смертоносных морских десантах и жестоких пустынных кампаниях, предлагая, по словам создателей, самое детализированное воссоздание этих событий в истории видеоигр. В центре внимания — трагическая Галлиполийская кампания, которая задумывалась как стремительная операция Антанты, но обернулась затяжным и кровопролитным конфликтом. Игроки смогут выбрать сторону Британской или Османской империи и принять участие в исторических сражениях на аутентично воссозданных картах.

Разработчики уделили особое внимание разнообразию окружения: от прибрежных дюн и выжженных солнцем пустынь до плотной городской застройки. Каждая деталь — униформа, оружие, музыка и архитектура — работает на передачу духа эпохи. В плане механик Gallipoli делает ставку на бескомпромиссный реализм: сложное управление оружием, влияние заградительного огня на мораль солдат и вездесущая пыль, ухудшающая видимость.

Геймплей строится вокруг отрядной системы с чётко определёнными классами, поощряя тактическое мышление и командную работу. Поддержка кросс-платформенной игры объединит пользователей ПК и консолей, а продвинутые ИИ-боты помогут как в публичных матчах, так и в приватных сессиях. Дополнительные детали о проекте разработчики раскрыли в интервью в рамках New Game+ Showcase, где также были показаны новые локации и характерное оружие эпохи.