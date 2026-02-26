На IGN Fan Fest 2026 был представлен свежий трейлер шутера от первого лица Gallipoli: Осада Кут аль-Амара

Представлен зрелищный геймплейный трейлер Gallipoli: Осада Кут аль-Амара.

Gallipoli — предстоящий аутентичный FPS на Османских фронтах Первой мировой войны, — раскрывает новую карту: Осада Кут аль-Амара.

Готовьтесь к неумолимым высадкам на пляжи Первой мировой и пустынным боям на Османских фронтах в Gallipoli. Сражайтесь на полях битв от Галлиполи до Нижней Месопотамии с реалистичным оружием, историческими классами и беспощадным геймплеем.

Gallipoli выйдет на Steam, PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Microsoft PC и Epic Games Store в 2026 году.