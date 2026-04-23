От окопов Европы к пустыням Османской империи: шутер Gallipoli покажет Первую мировую войну в конце мая

Студия Blackmill Games объявила дату выхода нового исторического шутера Gallipoli — игра появится 21 мая на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Проект продолжает серию, куда уже входят Verdun, Tannenberg и Isonzo, и снова делает ставку на максимально приземлённое изображение войны.

На этот раз внимание смещается с привычных европейских окопов в сторону Ближневосточного фронта. Игрокам предложат высадки на побережьях Галлиполи, бои в пустынях и городские сражения между войсками Британской и Османской империй. На фоне большинства современных шутеров, уходящих в динамичный аркадный стиль, подход Blackmill выглядит почти музейным — с упором на историчность и медленный, «тяжёлый» темп боя.

Разработчики подчёркивают, что оружие здесь ощущается максимально реалистично: отдача, перезарядка и даже состояние персонажа влияют на исход перестрелок. Такой подход может понравиться тем, кто устал от быстрых и упрощённых шутеров, но одновременно отпугнуть игроков, привыкших к более зрелищному темпу.

Отдельно стоит отметить акцент на командной игре и отрядах, а также наличие ИИ-солдат, которые заполняют матчи. Это делает сражения более плотными, хотя и подчёркивает, что серия всё дальше уходит в сторону «исторического симулятора боя», а не классического шутера.

Gallipoli выглядит как очередная попытка Blackmill удержать свою нишу — узкую, но устойчивую. И, судя по прошлым играм серии, именно в этой нише студия чувствует себя увереннее всего.