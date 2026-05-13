Первую мировую на Ближнем Востоке придётся подождать: тактический шутер Gallipoli перенесли на лето

Студия BlackMill Games, известная по серии аутентичных шутеров о Первой мировой (Verdun, Tannenberg, Isonzo), объявила о переносе своей новой игры Gallipoli. Релиз, запланированный на 21 мая 2026 года, отложен на неопределённый срок — предположительно, на лето.

Причина — критическая ошибка, обнаруженная на финальном этапе разработки. «Мы столкнулись с проблемой, которая влияет на запуск игры на ПК и консолях, — говорится в заявлении студии. — Поскольку эта проблема затронула бы игровой опыт значительной группы пользователей, мы приняли трудное решение отложить релиз».

CEO BlackMill Games Йос Хёбе уточнил, что баг влияет на опыт «большого числа игроков», поэтому команда решила не рисковать и довести проект до ума.

Что за игра. Gallipoli — тактический мультиплеерный шутер, который переносит действие на Ближневосточный фронт Первой мировой. В отличие от предыдущих игр серии, завязанных на европейские окопы, здесь — десантные операции на побережье, сражения в пустыне и городские бои. Кампания охватывает Галлиполийский полуостров и Месопотамию.

Игроки делятся на Британскую и Османскую армии. Среди карт — высадка в бухте Анзак, битва за Ктесифон и оборона Кут-эль-Амары. Разработчики обещают аутентичное оружие, форму и музыку того периода.

Геймплейные детали. Основа — squad-based мультиплеер с классами: офицер, пулемётчик, санитар-носильщик и другие. Оружие тяжёлое, перезарядка медленная — как в предыдущих играх серии, ставка на реализм. На релизе заявлен полный кросс-плей между ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Интересная деталь — в Gallipoli дебютирует новая механика «momentum». Подробностей пока мало, но суть в том, что атакующая команда должна наращивать темп, а обороняющаяся — сбивать его. Режим рассчитан на 50 игроков. Матчи будут заполняться ботами, если не наберётся достаточно живых участников — это тоже подтверждено.

Что дальше. Конкретной даты выхода теперь нет. BlackMill Games обещает сообщить её, «когда игра будет готова». До релиза студия наверняка ещё раз покажет геймплей — предыдущие трейлеры можно найти на YouTube-канале игры.