WW1 Gallipoli получила новую дату выхода - шутер о Первой мировой стартует с 25% скидкой

Студия BlackMill Games объявила новую дату релиза военного шутера WW1 Gallipoli. Игра, которая ранее должна была выйти в мае 2026 года, теперь появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 20 августа 2026 года.

Изначально запуск был запланирован на 21 мая, однако разработчики решили перенести релиз, чтобы завершить дополнительную доработку проекта. Вместе с новой датой выхода студия представила свежий трейлер и объявила о стартовой скидке 25%. Благодаря акции стоимость игры составит 29,99 евро / долларов / 24,99 фунта.

WW1 Gallipoli станет новым проектом в серии BlackMill Games, посвящённой событиям Первой мировой войны. Игроков ждут масштабные сражения формата 25 на 25 человек между войсками Британской империи и Османской империи на фронтах Галлипольской кампании.

Бои будут проходить на разных типах локаций — от пляжей и городских районов до пустынных территорий. Игроки смогут выбрать один из десяти исторически вдохновлённых классов, включая офицера, пулемётчика, снайпера и санитара.

В распоряжении участников окажется около 50 видов аутентичного оружия и снаряжения британской и османской армий. Кроме того, разработчики подтвердили поддержку полного кроссплея между всеми платформами.

BlackMill Games ранее показывала игру на Gamescom 2025, где проект получил положительные первые впечатления за попытку сохранить атмосферу классических военных шутеров студии.