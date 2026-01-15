Gamblers Table стартовала на ПК с онлайном более 9000 человек

На ПК состоялся полноценный релиз Gamblers Table, и запуск оказался более чем успешным. В день выхода игра привлекла свыше 9000 одновременных игроков, что стало неожиданно высоким показателем для проекта с инди-корнями. Разработчики поблагодарили сообщество за активную поддержку, отзывы и участие в тестировании демоверсии, которое длилось почти год.

Авторы отметили, что владельцы демо могут перенести прогресс в полную версию, однако рекомендуют начать новую игру. Ранние и средние этапы были заметно переработаны: появились новые навыки и контент, который легко пропустить при импорте сохранений.

Вместе с релизом Gamblers Table получила первый балансный патч. Он ослабил чрезмерно сильные билды, усилил менее эффективные стратегии и устранил ряд технических проблем, включая ошибки с достижениями, монетами и редкие вылеты. Также разработчики добавили визуальный эффект вокруг важного персонажа, чтобы его было легче заметить в бою.

В ближайших обновлениях появятся расширенные настройки звука. Сейчас команда сосредоточена на решении проблемы с облачными сохранениями в Steam и сотрудничает со службой поддержки сервиса, чтобы минимизировать риск потери прогресса игроков.