Драконы возвращаются: WB Games анонсировала мобильную стратегию по "Дому дракона"

Компания WB Games представила Game of Thrones: Dragonfire — условно-бесплатную мобильную стратегию, основанную на вселенной "Игры престолов". Проект создаётся при участии студии WB Games Boston.

Игра предложит классический геймплей социальной стратегии: развитие территорий, тактические сражения и борьбу за власть над Семью Королевствами. Особое внимание уделено драконам — игроки смогут выводить, выращивать и использовать их в боях.

Пользователям предстоит взять на себя роль потомка валирийцев и построить собственное влияние в мире Вестероса. В Game of Thrones: Dragonfire появятся как знакомые герои, включая Рейнира Таргариен, так и новые персонажи.

Предварительная регистрация уже открыта в цифровых магазинах. Релиз приурочен к выходу третьего сезона сериала, премьера которого ожидается в июне 2026 года.