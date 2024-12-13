Game of Thrones: Kingsroad - официальный трейлер-презентация на The Game Awards 2024

В игре представлен оригинальный актерский состав и игровой процесс, действие которого происходит в Вестеросе. Поклонники надеются, что Kingsroad поможет возродить франшизу с новым игровым опытом.

Как было объявлено во время The Game Awards 2024, Game of Thrones: Kingsroad выйдет в 2025 году и описывается как приключенческая ролевая игра. Игроки смогут настраивать своего персонажа и выбирать один из трех классов: Наемник, Рыцарь или Ассасин.

Хотя прошло уже более пяти лет с момента выхода последнего эпизода Game of Thrones на HBO, в сериале есть много знаний и построения мира, которые можно использовать в игровых начинаниях. Оправдает ли Game of Thrones: Kingsroad ажиотаж вокруг телешоу, еще предстоит увидеть, но многие фанаты надеются, что успешный запуск поможет оживить франшизу и приведет к большему количеству игровых предложений в будущем.