Game of Thrones: Kingsroad - официальный трейлер-презентация на The Game Awards 2024

В игре представлен оригинальный актерский состав и игровой процесс, действие которого происходит в Вестеросе. Поклонники надеются, что Kingsroad поможет возродить франшизу с новым игровым опытом.
Как было объявлено во время The Game Awards 2024, Game of Thrones: Kingsroad выйдет в 2025 году и описывается как приключенческая ролевая игра. Игроки смогут настраивать своего персонажа и выбирать один из трех классов: Наемник, Рыцарь или Ассасин.
Хотя прошло уже более пяти лет с момента выхода последнего эпизода Game of Thrones на HBO, в сериале есть много знаний и построения мира, которые можно использовать в игровых начинаниях. Оправдает ли Game of Thrones: Kingsroad ажиотаж вокруг телешоу, еще предстоит увидеть, но многие фанаты надеются, что успешный запуск поможет оживить франшизу и приведет к большему количеству игровых предложений в будущем.
как будто бы опоздали немного с игрой, имхо она должна была где то перед последним сезоном быть
Плееры ПГ то же что ли под санкциями или это нелепая маскировка ютуб под сайт???
что за дичь, пг?
немного смешанные ощущения от трейлера, боёвки, качества текстур и всё такое, но, честно говоря, поиграть захотелось..
думаю, тут основной упор идёт на фанатов вселенной)
Нет бы просто взять сеттинг льда и пламени и делать в нем уже игру, но они даже скопировали лица актеров, что после финала скорее дает отрицательную оценку не вышедшей игре.
Так это же мобилка // Игорь Гнучий
Да уж, ее стоило выпускать в разгар сериала, а сейчас уже так популярно не будет.
Очередная мобильная дрисня. Что по Ходячим мертвецам, что по Игре престолов, так и не выпустили добротную AAA-игру. А казалось бы популярные вселенные с кучей фанатов.
Отлично, надеюсь игра будет на UE 5 и после релиза выйдет мод, где модельку ходоков заменят на ясуке или ещё каких-нибудь современных ГГ в этом стиле. И будет современная игра престолов, актуальная. И нечисть будет более реалистичная
То, что персонажи похожи на сериальных, это, конечно, хорошо, но вот боёвка здесь как-то пососно выглядит.
Боевку по геймплею нужно оценивать,а его тут не показали.
Она в игре такая и будет).
понос это хорошо, все любят понос