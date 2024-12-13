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Game of Thrones: Kingsroad 2025 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Фэнтези, Открытый мир
5.6 10 оценок

Game of Thrones: Kingsroad - официальный трейлер-презентация на The Game Awards 2024

Serious Ash
Новости

В игре представлен оригинальный актерский состав и игровой процесс, действие которого происходит в Вестеросе. Поклонники надеются, что Kingsroad поможет возродить франшизу с новым игровым опытом.

Как было объявлено во время The Game Awards 2024, Game of Thrones: Kingsroad выйдет в 2025 году и описывается как приключенческая ролевая игра. Игроки смогут настраивать своего персонажа и выбирать один из трех классов: Наемник, Рыцарь или Ассасин.

Хотя прошло уже более пяти лет с момента выхода последнего эпизода Game of Thrones на HBO, в сериале есть много знаний и построения мира, которые можно использовать в игровых начинаниях. Оправдает ли Game of Thrones: Kingsroad ажиотаж вокруг телешоу, еще предстоит увидеть, но многие фанаты надеются, что успешный запуск поможет оживить франшизу и приведет к большему количеству игровых предложений в будущем.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
peperonin

как будто бы опоздали немного с игрой, имхо она должна была где то перед последним сезоном быть

6
Mr Merlegant

Плееры ПГ то же что ли под санкциями или это нелепая маскировка ютуб под сайт???

что за дичь, пг?

2
kodmigor

немного смешанные ощущения от трейлера, боёвки, качества текстур и всё такое, но, честно говоря, поиграть захотелось..
думаю, тут основной упор идёт на фанатов вселенной)

0
Lady_Leda

Нет бы просто взять сеттинг льда и пламени и делать в нем уже игру, но они даже скопировали лица актеров, что после финала скорее дает отрицательную оценку не вышедшей игре.

0
Пользователь ВКонтакте

Так это же мобилка // Игорь Гнучий

0
Ой извините

Да уж, ее стоило выпускать в разгар сериала, а сейчас уже так популярно не будет.

0
Alamut95

Очередная мобильная дрисня. Что по Ходячим мертвецам, что по Игре престолов, так и не выпустили добротную AAA-игру. А казалось бы популярные вселенные с кучей фанатов.

-1
BossyBat

Отлично, надеюсь игра будет на UE 5 и после релиза выйдет мод, где модельку ходоков заменят на ясуке или ещё каких-нибудь современных ГГ в этом стиле. И будет современная игра престолов, актуальная. И нечисть будет более реалистичная

-2
Котян Сутоевич

То, что персонажи похожи на сериальных, это, конечно, хорошо, но вот боёвка здесь как-то пососно выглядит.

-6
VIGITAL1

Боевку по геймплею нужно оценивать,а его тут не показали.

3
Котян Сутоевич VIGITAL1

Она в игре такая и будет).

-1
Чизбургер

понос это хорошо, все любят понос

0