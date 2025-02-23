ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Game of Thrones: Kingsroad 2025 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Фэнтези, Открытый мир
7.1 44 оценки

Game of Thrones: Kingsroad получила системные требования к ПК. Демоверсия выйдет 24 февраля

monk70
Новости

В понедельник, 24 февраля, стартует очередной выпуск Steam Next Fest. Главной особенностью мероприятия, конечно же, станут демоверсии будущих игр. Среди множества проектов вы найдете, среди прочего ролевой боевик Game of Thrones: Kingsroad. Демонстрация работы студии Netmarble будет доступна с завтрашнего дня с 10:00 МСК до 3 марта этого года.

Анонс разработчиков совпал с обновлением страницы игры в Steam. Согласно размещенной там информации, полная версия игры выйдет во втором квартале 2025 года. Мы также узнали требования к ПК для Game of Thrones: Kingsroad.

Минимальные

  • Операционная система: Windows 10 64 бит
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти)
  • DirectX: версия 12
  • Место на диске: 60 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые

  • Операционная система: Windows 10 64 бит
  • Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500
  • Оперативная память: 32 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 (8 ГБ видеопамяти) или AMD Radeon RX 5700 XT (8 ГБ видеопамяти)
  • DirectX: версия 12
  • Место на диске: 60 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)

Следует также обратить внимание, что для игры потребуется создать учетную запись на платформе NetmarbleID. Кроме того, в игре будет использоваться античит-программное обеспечение, работающее в системном ядре XIGNCODE3.

Game of Thrones: Kingsroad – это экшен-RPG от третьего лица, демонстрирующая события до четвертого и пятого сезонов сериала «Игра престолов». Первоначально проект был разработан компанией Nexon, а в настоящее время его разработкой занимается студия Netmarble. Игра будет выпущена на персональных компьютерах и мобильных устройствах с системами iOS и Android.

1
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Armen 88

Опять всё заблокировано совсем там ОХУ....

0
Alex40001

по ощущениям мобилка

0
вупсич пупсич

Да, я первые скрины как увидел думаю они че сделали игру на java а потом перенесли в комп.

0
illero

На моей 1050Ti пойдет)

-1
BushmasterFireArms

В стиме?

-1
Armen 88

А где,по твоему,может проходить Steam Next Fest?

0
My life is a game

отлично заценим завтра тогда

-3
Simple Jack

Чудовищные требования - поиграет только золотая молодёжь и пенсы

-5
My life is a game

1060 золотая молодежь?)

0
RTX 3080
Чудовищные требования

AMD Ryzen 5 5500 выпущенный в апреле 2022 года
GeForce RTX 2070 Super поступила в продажу 9 июля 2019

1
rtnrwv RTX 3080

да он не шарит, только копировать умеет

0