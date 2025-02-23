Game of Thrones: Kingsroad получила системные требования к ПК. Демоверсия выйдет 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, стартует очередной выпуск Steam Next Fest. Главной особенностью мероприятия, конечно же, станут демоверсии будущих игр. Среди множества проектов вы найдете, среди прочего ролевой боевик Game of Thrones: Kingsroad. Демонстрация работы студии Netmarble будет доступна с завтрашнего дня с 10:00 МСК до 3 марта этого года.
Анонс разработчиков совпал с обновлением страницы игры в Steam. Согласно размещенной там информации, полная версия игры выйдет во втором квартале 2025 года. Мы также узнали требования к ПК для Game of Thrones: Kingsroad.
Минимальные
- Операционная система: Windows 10 64 бит
- Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти)
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 60 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)
Рекомендуемые
- Операционная система: Windows 10 64 бит
- Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500
- Оперативная память: 32 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 (8 ГБ видеопамяти) или AMD Radeon RX 5700 XT (8 ГБ видеопамяти)
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 60 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)
Следует также обратить внимание, что для игры потребуется создать учетную запись на платформе NetmarbleID. Кроме того, в игре будет использоваться античит-программное обеспечение, работающее в системном ядре XIGNCODE3.
Game of Thrones: Kingsroad – это экшен-RPG от третьего лица, демонстрирующая события до четвертого и пятого сезонов сериала «Игра престолов». Первоначально проект был разработан компанией Nexon, а в настоящее время его разработкой занимается студия Netmarble. Игра будет выпущена на персональных компьютерах и мобильных устройствах с системами iOS и Android.
Опять всё заблокировано совсем там ОХУ....
по ощущениям мобилка
Да, я первые скрины как увидел думаю они че сделали игру на java а потом перенесли в комп.
На моей 1050Ti пойдет)
В стиме?
А где,по твоему,может проходить Steam Next Fest?
отлично заценим завтра тогда
Чудовищные требования - поиграет только золотая молодёжь и пенсы
1060 золотая молодежь?)
AMD Ryzen 5 5500 выпущенный в апреле 2022 года
GeForce RTX 2070 Super поступила в продажу 9 июля 2019
да он не шарит, только копировать умеет