Game of Thrones: Kingsroad получила системные требования к ПК. Демоверсия выйдет 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, стартует очередной выпуск Steam Next Fest. Главной особенностью мероприятия, конечно же, станут демоверсии будущих игр. Среди множества проектов вы найдете, среди прочего ролевой боевик Game of Thrones: Kingsroad. Демонстрация работы студии Netmarble будет доступна с завтрашнего дня с 10:00 МСК до 3 марта этого года.

Анонс разработчиков совпал с обновлением страницы игры в Steam. Согласно размещенной там информации, полная версия игры выйдет во втором квартале 2025 года. Мы также узнали требования к ПК для Game of Thrones: Kingsroad.

Минимальные

Операционная система: Windows 10 64 бит

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти)

DirectX: версия 12

Место на диске: 60 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые

Операционная система: Windows 10 64 бит

Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500

Оперативная память: 32 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 (8 ГБ видеопамяти) или AMD Radeon RX 5700 XT (8 ГБ видеопамяти)

DirectX: версия 12

Место на диске: 60 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)

Следует также обратить внимание, что для игры потребуется создать учетную запись на платформе NetmarbleID. Кроме того, в игре будет использоваться античит-программное обеспечение, работающее в системном ядре XIGNCODE3.

Game of Thrones: Kingsroad – это экшен-RPG от третьего лица, демонстрирующая события до четвертого и пятого сезонов сериала «Игра престолов». Первоначально проект был разработан компанией Nexon, а в настоящее время его разработкой занимается студия Netmarble. Игра будет выпущена на персональных компьютерах и мобильных устройствах с системами iOS и Android.