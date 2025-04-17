Game of Thrones: Kingsroad получила видео о новом контенте, который будет доступен при запуске

В конце марта Game of Thrones: Kingsroad вышла на ПК в Steam в формате раннего доступа. Недавно разработчики Netmarble выпустили новое видео и отправили сообщение игрокам.

В видеоролике разработчики предлагают игрокам предварительный просмотр нового контента третьей главы, который будет доступен с момента запуска, включая Штормовые земли, которыми правит Станнис Баратеон.

Глава 3 будет расширять историю, которая в настоящее время доступна в раннем доступе. Разработчики также рассматривают отзывы игроков из раннего доступа и обсуждают систему подбора игроков, ролевой режим и дополнительные языки, которые появятся в игре.

В Game of Thrones: Kingsroad игроки познакомятся с совершенно новой историей, взяв на себя роль нового персонажа, который по иронии судьбы становится наследником дома Тир, небольшого дворянского дома на Севере.

Действие игры происходит в четвертом сезоне отмеченного наградами сериала «Игра престолов». Помимо настройки своего персонажа с помощью мощного редактора персонажей, игроки смогут выбрать один из трех классов, вдохновленных культовыми ролями из оригинальной серии — наемник, рыцарь или убийца.