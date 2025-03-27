Game of Thrones: Kingsroad стартовала в раннем доступе, но не впечатлила игроков

Ролевой экшен Game of Thrones: Kingsroad вышел в ранний доступ на PC, но далеко не во всех странах. За стандартное издание просят $25, а вот в России, Японии, Индии, Южной Корее, Китае и ряде других регионов игру пока не купить.

Проект предлагает встретиться с героями популярного сериала – среди них Серсея и Джейме Ланнистеры, Джон Сноу, а также лорд Варис. Внешность персонажей узнаваема, но к голосам фанатам придется привыкать.

Стартовые оценки игроков в Steam оказались смешанными. Графика, катсцены и геймплей получили положительные отзывы, но многих разочаровал мобильный стиль игры и микротранзакции. Пиковый онлайн достиг 2061 игрока, но на момент публикации он упал до 687.

Полноценный релиз ожидается позже в этом году.