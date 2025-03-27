Game of Thrones: Kingsroad стартовала в раннем доступе, но не впечатлила игроков

Ролевой экшен Game of Thrones: Kingsroad вышел в ранний доступ на PC, но далеко не во всех странах. За стандартное издание просят $25, а вот в России, Японии, Индии, Южной Корее, Китае и ряде других регионов игру пока не купить.
Проект предлагает встретиться с героями популярного сериала – среди них Серсея и Джейме Ланнистеры, Джон Сноу, а также лорд Варис. Внешность персонажей узнаваема, но к голосам фанатам придется привыкать.
Стартовые оценки игроков в Steam оказались смешанными. Графика, катсцены и геймплей получили положительные отзывы, но многих разочаровал мобильный стиль игры и микротранзакции. Пиковый онлайн достиг 2061 игрока, но на момент публикации он упал до 687.
Полноценный релиз ожидается позже в этом году.
Netmarble . Данный издатель выпускает исключительно мобильный донатный кал , как к примеру King Arthur: Legends Rise и тому подобные . Я более чем уверен что игра полный мусор, таким и останется , а все эти ролики просто ширма.
Лицо Кита на превью говорит само за себя
Дожили. Мобилки теперь в раннем доступе, да еще и за 25$.
калище с графикой 2008 года
Так игра рассчитана на мобильные устройства, на ПК и консоли выпускают по остаточному принципу.
В зелёном магазине не видно значит мне не интересно.))))
Game of Throats
Прикол, но она очень похожа на Crimson Desert, которая должна выйти в конце 25го, вот рубилово на мечах прям один в один...
Мобилка
Ну вот .
Геймплейно игра слишком сильно напоминает Геншин, только тут всё не так цветасто и качеством слабее всё сделано. Притом ещё и деньги берут за это в то время, когда другие подобные игры изначально бесплатны. Разрабам такое надо было сразу бесплатно выпускать. Я в демку поиграл. В целом игра Ок, но не более, продолжать играть в платную версию не хочется. Меня ничуть не удивляет низкий онлайн. Всё-таки можно было сделать серьёзную взрослую rpg по Игре Престолов, а вместо этого они сделали игру-сервис с донатом в надежде без напряга срубить бабла на популярном имени "Игра Престолов". А ведь могли своего конкурента ведьмаку сделать. Игра Престолов так и просится, нет, скорее жаждет и мечтает стать мощной одиночной топовой ААА игрой жанра RPG. Удивительно, что никто до сих пор не попытался этого сделать на ААААААААААА уровне.
ПрЮвет эффективным менеджерам ВБ. Ждем всем селом когда вы свою шарашку по миру пустите)
А я вот запустил на Bannerlord мод Realm of Thrones по игре престолов как раз и вот он меня впечатлил, неплохо сделан. Я уже завоевал Королевскую гавань и отрубил голову Джорффри.
Еще там есть драконы, та же Дейнерис с войском на драконах рассекает и можно либо у нее отнять, либо в дуэли выиграть яйцо и там драконы реально могут летать и сжигать огнем армии
Некоторые события из сериала тоже периодически случаются
Броня и оружие тоже красиво сделаны, все фракции своими войсками, еще можно нанимать Безупречных к себе и даже гигантов.
Вот это новость! Оказывается если сделать мобильную дрочильню, с локациями 1 на 1 метр и разбросать там 1200 сундуков, то представьте себе, мало кто будет заинтересован! Никогда такого не было и вот опять...
Там локации куда больше, точнее одна огромная карта. По сути убрать мобильную основу, подтянуть тех часть и типичная ААА игра. Сюжет, квесты, базовые активности и так есть. Хз как сейчас, демка спокойно проходилась без лютого гринда и прочего, играл как в обычную экшен рпг
Как же вы нытики не играете в игры.
"По сути убрать мобильную основу, подтянуть тех часть и типичная ААА игра." Что бы такое писать надо вообще в игры не играть.
😂😂😂
Что за бред ты тут сморозил, как в твоей пустышке построилась такая "логическая" цепочка??
А так я понимаю как раз ты в неё вообще не играл и даже не понимаешь что она из себя представляет, а представляет она из себя за исключением пары моментов ААА игру в открытом мире
Да да ААА игру. Да да. Ты прям доказываешь что в игры уже лет 10 не играл. Что еще скажешь, что hades AAA игра. Вот же ты нытик.
Ты полный шиз. И причём тут нытик, где ты это вообще увидел. И причём тут hades, каким боком ты их вообще сравнил. Если бы я в игры столько не играл я бы здесь не сидел и с местной аудиторией явно не общался, особенно с такими представителями как ты. ААА это не только бюджет как например в последнем ассасине (причём я и писал что поднять тех часть) а ещё и геймплей, в целом структура игры в открытом мире, а она как у многих других крупных игр похожи. И если её подтянуть в техническом плане(а подтягивать есть с чего, её на UE5 клепали) и выкинуть мобильную основу, донат и прочие эти моменты всё, вот тебе и типичная ААА, ты суть сообщения научись понимать ты бы для начало в игру поиграл.