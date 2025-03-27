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Game of Thrones: Kingsroad 26.03.2025
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
6.4 79 оценок

Game of Thrones: Kingsroad стартовала в раннем доступе, но не впечатлила игроков

butcher69 butcher69

Ролевой экшен Game of Thrones: Kingsroad вышел в ранний доступ на PC, но далеко не во всех странах. За стандартное издание просят $25, а вот в России, Японии, Индии, Южной Корее, Китае и ряде других регионов игру пока не купить.

Проект предлагает встретиться с героями популярного сериала – среди них Серсея и Джейме Ланнистеры, Джон Сноу, а также лорд Варис. Внешность персонажей узнаваема, но к голосам фанатам придется привыкать.

Стартовые оценки игроков в Steam оказались смешанными. Графика, катсцены и геймплей получили положительные отзывы, но многих разочаровал мобильный стиль игры и микротранзакции. Пиковый онлайн достиг 2061 игрока, но на момент публикации он упал до 687.

Полноценный релиз ожидается позже в этом году.

-24
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
JackBV

Netmarble . Данный издатель выпускает исключительно мобильный донатный кал , как к примеру King Arthur: Legends Rise и тому подобные . Я более чем уверен что игра полный мусор, таким и останется , а все эти ролики просто ширма.

9
MNM 1985

Лицо Кита на превью говорит само за себя

6
Eclair_93

Дожили. Мобилки теперь в раннем доступе, да еще и за 25$.

6
mckad007

калище с графикой 2008 года

1
nicomedes

Так игра рассчитана на мобильные устройства, на ПК и консоли выпускают по остаточному принципу.

4
Александр Дантес

В зелёном магазине не видно значит мне не интересно.))))

1
MetalGearStranding

Game of Throats

0
Максимальный Пейн

Прикол, но она очень похожа на Crimson Desert, которая должна выйти в конце 25го, вот рубилово на мечах прям один в один...

0
bubenson
Графика, катсцены и геймплей получили положительные отзывы,
0
211186

Мобилка

0
sa1958

Ну вот .

0
Janekste

Геймплейно игра слишком сильно напоминает Геншин, только тут всё не так цветасто и качеством слабее всё сделано. Притом ещё и деньги берут за это в то время, когда другие подобные игры изначально бесплатны. Разрабам такое надо было сразу бесплатно выпускать. Я в демку поиграл. В целом игра Ок, но не более, продолжать играть в платную версию не хочется. Меня ничуть не удивляет низкий онлайн. Всё-таки можно было сделать серьёзную взрослую rpg по Игре Престолов, а вместо этого они сделали игру-сервис с донатом в надежде без напряга срубить бабла на популярном имени "Игра Престолов". А ведь могли своего конкурента ведьмаку сделать. Игра Престолов так и просится, нет, скорее жаждет и мечтает стать мощной одиночной топовой ААА игрой жанра RPG. Удивительно, что никто до сих пор не попытался этого сделать на ААААААААААА уровне.

0
Даздрасен Дыклоп

ПрЮвет эффективным менеджерам ВБ. Ждем всем селом когда вы свою шарашку по миру пустите)

-1
AndralStormborn

А я вот запустил на Bannerlord мод Realm of Thrones по игре престолов как раз и вот он меня впечатлил, неплохо сделан. Я уже завоевал Королевскую гавань и отрубил голову Джорффри.

Еще там есть драконы, та же Дейнерис с войском на драконах рассекает и можно либо у нее отнять, либо в дуэли выиграть яйцо и там драконы реально могут летать и сжигать огнем армии

Некоторые события из сериала тоже периодически случаются

Броня и оружие тоже красиво сделаны, все фракции своими войсками, еще можно нанимать Безупречных к себе и даже гигантов.

-1
Ambrosian

Вот это новость! Оказывается если сделать мобильную дрочильню, с локациями 1 на 1 метр и разбросать там 1200 сундуков, то представьте себе, мало кто будет заинтересован! Никогда такого не было и вот опять...

-2
PersonalBarnabas

Там локации куда больше, точнее одна огромная карта. По сути убрать мобильную основу, подтянуть тех часть и типичная ААА игра. Сюжет, квесты, базовые активности и так есть. Хз как сейчас, демка спокойно проходилась без лютого гринда и прочего, играл как в обычную экшен рпг

0
Norgar PersonalBarnabas

Как же вы нытики не играете в игры.

"По сути убрать мобильную основу, подтянуть тех часть и типичная ААА игра." Что бы такое писать надо вообще в игры не играть.

-7
PersonalBarnabas Norgar

😂😂😂
Что за бред ты тут сморозил, как в твоей пустышке построилась такая "логическая" цепочка??
А так я понимаю как раз ты в неё вообще не играл и даже не понимаешь что она из себя представляет, а представляет она из себя за исключением пары моментов ААА игру в открытом мире

2
Norgar PersonalBarnabas

Да да ААА игру. Да да. Ты прям доказываешь что в игры уже лет 10 не играл. Что еще скажешь, что hades AAA игра. Вот же ты нытик.

-8
PersonalBarnabas Norgar

Ты полный шиз. И причём тут нытик, где ты это вообще увидел. И причём тут hades, каким боком ты их вообще сравнил. Если бы я в игры столько не играл я бы здесь не сидел и с местной аудиторией явно не общался, особенно с такими представителями как ты. ААА это не только бюджет как например в последнем ассасине (причём я и писал что поднять тех часть) а ещё и геймплей, в целом структура игры в открытом мире, а она как у многих других крупных игр похожи. И если её подтянуть в техническом плане(а подтягивать есть с чего, её на UE5 клепали) и выкинуть мобильную основу, донат и прочие эти моменты всё, вот тебе и типичная ААА, ты суть сообщения научись понимать ты бы для начало в игру поиграл.

3