Game of Thrones: Kingsroad выйдет из раннего доступа 21 мая на ПК и мобильных устройствах

Netmarble и Warner Bros. Interactive Entertainment объявили дату запуска приключенческой ролевой игры Game of Thrones: Kingsroad, которая в настоящее время запланирована на 21 мая. Сегодня был выпущен новый трейлер в честь предстоящего релиза на мобильных платформах, а также на ПК в Steam, Epic Games Store и Windows Launcher.

Игроки Steam, которые хотели бы начать свое путешествие сейчас, могут приобрести Founder’s Pack, который предлагает ранний доступ и другой эксклюзивный внутриигровой контент. Подробную информацию о Founder’s Packs можно найти на официальной странице игры в Steam. Мобильные игроки могут предварительно зарегистрироваться в App Store и Google Play Store перед запуском.

Game of Thrones: Kingsroad — приключенческая ролевая игра, официально лицензированная Warner Bros. Interactive Entertainment от имени HBO. Поклонники сериала «Игра престолов» смогут исследовать семь королевств, составляющих Вестерос, в огромном открытом мире игры, открывая для себя яркие пейзажи, огромные города, захолустные поселки, дикую природу и бескомпромиссную жизнь людей, которые их населяют.

Игроки могут свободно бродить по знаковым регионам, таким как «Королевская Гавань» — столица континента Вестерос, крепость «Черный замок», расположенная у Стены, «Хайгарден», купающийся в своем теплом климате, и огромная ледяная «Стена», которая тянется вдоль северной границы Королевства Севера. В ходе исследования игроки встретятся со знакомыми персонажами из сериала в поистине захватывающем путешествии по Вестеросу.