Game of Thrones: Kingsroad выйдет в раннем доступе 26 марта

Компания Netmarble Neo объявила, что приключенческая ролевая игра Game of Thrones: Kingsroad, основанная на вселенной «Игры престолов», появится в раннем доступе Steam уже 26 марта. Это произойдет после успешной демонстрации на Steam Next Fest, где проект получил положительные отзывы.
Ранний доступ продлится не менее четырех недель, что относительно короткий срок. На этом этапе игрокам откроется большая часть Вестероса, включая Винтерфелл, Королевскую Гавань, Хайгарден, Черный замок и земли за Стеной. Игра предложит 50 глав сюжетной кампании, сотни побочных миссий, кооперативные подземелья и PvE-контент.
После выхода полной версии разработчики добавят Штормовые земли и Фелвуд, новые территории, квесты и подземелья. Они также планируют улучшить графику, баланс и интерфейс на основе отзывов игроков.
Хотя полная версия игры будет бесплатной, доступ к раннему этапу требует покупки одного из пакетов основателя:
- Standard Pack ($24,99) – включает северный наряд, эмоции Джона Сноу и 350 марок Железного банка.
- Deluxe Pack ($49,99) – добавляет премиальный Battle Pass, маунт Darkcloud, экипировку Бродячего Ворона и дополнительные бонусы.
- Ultimate Pack ($89,99) – расширенный Battle Pass, маунты «Белый клык», предметы Братства без знамен и 200 тысяч медных монет.
Полноценный релиз Game of Thrones: Kingsroad ожидается позже в 2025 году.
Условно-бесплатная.
Мобильная хрень. Пусть засунут себе куда захотят
Графичиски похожа на Кримсон Дезерт на минималках
Просто скажите мне, почему игру по этой вселенной делает не Warhorse, а Нетмарбл? Почему это не игра в стиле Киндом ком, а вот это вот? Нет, для мобилки достойно. Но геймплей не тот, который я вижу по этой вселенной. .
лучше поиграть в game of whores
Ребят а кто то ещё помнит что по ИП игра уже выходила ?
Аж целых 4:
1) Game of Thrones Genesis 2011;
2) Game of Thrones 2012;
3) Game of Thrones - A Telltale Games Series 2014;
4) Game of Thrones: The Board Game 2020.
Номер 2 вполне достойна по сюжету, в особенности в конце. От Телтейлов не особо, если читали книги. Немного запороли, по моему мнению. Номер 1 довольно скучная стратежка. Номер 4 - мобильная дрочильня.
А что самое печальное - эта игруля заблочена в РФ, даже через гифт низя :( При этом разрабы вовсю оправдываются в Стиме, что для русскоговорящих возможно будет русский язык. Двуличные твари...
Мобилка
Они там совсем ? Даже и близко не подойду к этой мобильной хрене ( похожа по графике )
так шляпа же
От этих Netmarble разрабов игры одни донатные помой
Жалко, что из такой истории сделали рескин бизнес-модели гейшин импакт без гачи-механик, но с чертовски огромным аппетитом на то, чтобы увлекать игроков бесконечными активностями.
На бетке очень хотел поиграть в коопе, нашёл чела, а в итоге кооп там есть только в данжах. Вы объединяетесь в пати и каждый бегает в своём мирке. Ну как бы это вообще не алё. А так, это чертов гринд ради гринда по сути, тебе всегда показывают, что и как ты можешь улучшить, чтобы поднять циферки снаряги и это больше бесит, чем развлекает.
Кто демку гонял - это нормальная, полноценная игра, в которой есть сюжет, побочки, которую можно пройти до титров?
Как-то многовато, в последнее время, стало игр в раннем доступе.
Игра выглядит примерно как смута, при чем ранняя, только еще графон похуже. Хз конечно можно попробовать, но врядли оно взлетит. Очень жаль что по такой вселенной сделали помойку для мобилок, а могло быть что то масштаба хогвартс легаси.
На удивление игра оказалась вполне себе норм. Я поиграл в неё не так давно на фестивале демок вроде бы. Короче, кому хочется Геншина не в сказочном аниме, а в жестоком реалистичном мире, тогда Game of Thrones: Kingsroad для вас. Мне в целом зашло. Жалко только, что это условно-бесплатная игра сервис, а не полноценная одиночная RPG с топовой графикой. А ведь могли бы аж Ведьмака 3 переплюнуть, если бы захотели. Вообщем игра норм, но не более того.
Фу-фу-фу! Боевка как в Black Desert или Dragons Dogma. В такой игре хотелось бы что нибудь пореалистичнее в плане боёвки.
В мобильной помойке что-то реалистичное? Губу закатай)
Интересно будет глянуть. И цена адекватная.
красивый трейлер , не более,а если зайти на страницу стима и посмотреть скриншоты, то сразу видно что это изначально была мобильная игра. так что нет, 25 баксов за мобильную игру это много
Зачем мне скриншоты, когда есть реальный геймплей
https://www.youtube.com/watch?v=F9FzLQ6fYas
Платить за доступ к бесплатной игре - кринж
Скажи это ребятам, которые в POE 2 играют/дрочат :)