Game of Thrones: Kingsroad выйдет в раннем доступе 26 марта

Компания Netmarble Neo объявила, что приключенческая ролевая игра Game of Thrones: Kingsroad, основанная на вселенной «Игры престолов», появится в раннем доступе Steam уже 26 марта. Это произойдет после успешной демонстрации на Steam Next Fest, где проект получил положительные отзывы.

Ранний доступ продлится не менее четырех недель, что относительно короткий срок. На этом этапе игрокам откроется большая часть Вестероса, включая Винтерфелл, Королевскую Гавань, Хайгарден, Черный замок и земли за Стеной. Игра предложит 50 глав сюжетной кампании, сотни побочных миссий, кооперативные подземелья и PvE-контент.

После выхода полной версии разработчики добавят Штормовые земли и Фелвуд, новые территории, квесты и подземелья. Они также планируют улучшить графику, баланс и интерфейс на основе отзывов игроков.

Хотя полная версия игры будет бесплатной, доступ к раннему этапу требует покупки одного из пакетов основателя:

Standard Pack ($24,99) – включает северный наряд, эмоции Джона Сноу и 350 марок Железного банка.

Deluxe Pack ($49,99) – добавляет премиальный Battle Pass, маунт Darkcloud, экипировку Бродячего Ворона и дополнительные бонусы.

Ultimate Pack ($89,99) – расширенный Battle Pass, маунты «Белый клык», предметы Братства без знамен и 200 тысяч медных монет.

Полноценный релиз Game of Thrones: Kingsroad ожидается позже в 2025 году.