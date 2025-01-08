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Game of Thrones: Kingsroad 2025 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Фэнтези, Открытый мир
6.7 29 оценок

Геймплейный трейлер Game of Thrones: Kingsroad и подробности в преддверии закрытого бета-теста

Procy_on
Новости

Netmarble выпустила новый геймплейный трейлер Game of Thrones: Kingsroad, предстоящей приключенческой ролевой игры для iOS, Android и ПК. Закрытое бета-тестирование также пройдет с 16 по 22 января в США, Канаде и некоторых странах Европы.

Вы сможете играть за рыцаря с длинным мечом, наемника, вдохновленного одичалыми и дотракийцами и обещающего "грубый, агрессивный и разрушительный" бой, или ассасина с двумя кинжалами, вдохновленного Безликим. Геймплей будет иметь "полностью ручное" управление.

В сюжетном плане Netmarble описывает Kingsroad следующим образом: "Игрокам предстоит пережить совершенно новую историю, взяв на себя роль нового персонажа, который по воле судьбы становится наследником Дома Тира, небольшого дворянского дома на севере".

Наконец, Netmarble сообщает: "Игроки могут зарегистрироваться в региональном закрытом бета-тестировании до 12 января на официальном сайте игры, чтобы играть в игру на устройствах Android и через Windows launcher на ПК". Полноценный релиз игры состоится позже в этом году.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Чебурешник

напомнило атсосина вальгалу, но по боевке слишком все стандартно - блок, пара ударов, перекат.

1
Темный-Властелин

кого то мне это напоминает, shadow of mordor ты ли это?

1
ALEX-220

мне вальгаллу напомнило

0
WerGC

не так все плохо,жаль крови на земле нет

0
Главный инженегр

Выглядит кринжатиной, да и попахивает также.

0
BigusDickus

ёёёперный театр! они в кому в 2008 упали и только сейчас выползли из нее?

-1
SubaruBrzDream

А что,вполне себе интересно побегать будет.

-1