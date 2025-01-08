Геймплейный трейлер Game of Thrones: Kingsroad и подробности в преддверии закрытого бета-теста

Netmarble выпустила новый геймплейный трейлер Game of Thrones: Kingsroad, предстоящей приключенческой ролевой игры для iOS, Android и ПК. Закрытое бета-тестирование также пройдет с 16 по 22 января в США, Канаде и некоторых странах Европы.

Вы сможете играть за рыцаря с длинным мечом, наемника, вдохновленного одичалыми и дотракийцами и обещающего "грубый, агрессивный и разрушительный" бой, или ассасина с двумя кинжалами, вдохновленного Безликим. Геймплей будет иметь "полностью ручное" управление.

В сюжетном плане Netmarble описывает Kingsroad следующим образом: "Игрокам предстоит пережить совершенно новую историю, взяв на себя роль нового персонажа, который по воле судьбы становится наследником Дома Тира, небольшого дворянского дома на севере".

Наконец, Netmarble сообщает: "Игроки могут зарегистрироваться в региональном закрытом бета-тестировании до 12 января на официальном сайте игры, чтобы играть в игру на устройствах Android и через Windows launcher на ПК". Полноценный релиз игры состоится позже в этом году.