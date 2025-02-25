Игроки разочаровались в Game of Thrones: Kingsroad, а создатели игры похоже используют ботов для положительных оценок

С момента анонса Game of Thrones: Kingsroad неоднозначно был принят в игровом сообществе. Часть игроков надеялась наконец-то получить достойную адаптацию культовой вселенной, но многие сразу увидели в этом проекте мобильную игру с соответствующими механиками. Похоже, что вторые оказались правы.

В ходе Steam Next Fest пользователи смогли попробовать демоверсию, и отзывы оказались далеко не восторженными. В обсуждениях доминирует критика: игроки жалуются на устаревшую боевую систему, посредственную графику и очевидную ориентацию на мобильный геймплей. Один из пользователей отметил:

Потратил на демо 2 часа. Всё в этой игре устарело – монетизация, визуальная часть, боевая система. В лучшем случае это игра из 2014 года.

Другой добавил:

Это просто мобильная игра, портированная на ПК. Очень жаль.

Помимо негативных отзывов, в обсуждениях появилась и странная тенденция. На фоне критики регулярно встречаются однотипные комментарии: "Мне очень понравилась игра, жду полный релиз". Многие пользователи считают, что это работа ботов, предназначенная для создания видимости позитивного приема. Однако не исключено, что это может быть ирония со стороны самих игроков или мнение небольшой группы пользователей, которым действительно понравился проект.

На фоне всех этих обсуждений окончательный приём Game of Thrones: Kingsroad остается неизвестным до самого релиза игры.