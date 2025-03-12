Новый трейлер Game of Thrones: Kingsroad представил три класса: рыцарь, наёмник и убийца

В преддверии предстоящего приключенческого ролевого боевика Game of Thrones: Kingsroad от Netmarble было выпущено новое видео, демонстрирующее три класса, вдохновленных культовыми ролями, представленными в сериале Игра престолов: Рыцарь, Наемник и Убийца.

Игра искусно воссоздает уникальную боевую механику и навыки каждого класса, увеличивая глубину и удовольствие от стратегических сражений на основе классов. Игроки могут участвовать в сражениях, которые соответствуют их предпочитаемому классу и стилю боя:

Класс Рыцарь практикует утонченное и сбалансированное фехтование рыцаря Вестероса, используя длинный меч для уничтожения врагов с помощью точного и расчетливого фехтования.

Класс Наёмник вдохновлен грубыми, разрушительными боями одичалых и дотракийцев, показывая жестокий стиль боя с использованием огромных двуручных топоров для сокрушения врагов.

Класс Убийца использует ловкие и точные атаки, напоминающие атаки загадочных Безликих, демонстрируя при этом яростный стиль боя с использованием двух кинжалов в ловком, похожем на танец бою.

В Game of Thrones: Kingsroad игроки испытают совершенно новую историю, взяв на себя роль нового персонажа, который по прихоти судьбы становится наследником Дома Тира, небольшого дворянского дома на Севере.

Game of Thrones: Kingsroad выйдет в этом году на ПК в Steam или в Windows Launcher, а также на устройствах iOS и Android.