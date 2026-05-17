Релиз Game of Thrones: Kingsroad в Steam привлек более 17000 одновременных игроков

Новый проект от компании Netmarble под названием Game of Thrones: Kingsroad показал уверенный старт. За 24 часа с момента выхода на платформе Steam пиковый показатель онлайна превысил отметку в 17000 человек. Отзывы пользователей в основном носят положительный характер, однако геймеры выражают недовольство структурой монетизации, что оставляет разработчикам пространство для улучшений.

Проект представляет собой ролевой экшен в открытом мире. За основу сюжета взят 4 сезон популярного телевизионного сериала Игра престолов. Разработчики уделили особое внимание деталям, воссоздав атмосферу и персонажей оригинальной вселенной на высоком графическом уровне. На данный момент игра доступна на ПК через Steam, фирменный лаунчер Netmarble и магазин Epic Games Store. Выход версии для мобильных платформ запланирован на 21 мая.

По данным статистического портала SteamDB на 16 мая, максимальное число одновременных игроков достигло 17224, а средний показатель стабильно держится на уровне 8290 пользователей. Из 1448 оставленных обзоров около 74 процентов являются положительными. Игроки высоко оценивают качество графики и увлекательную подачу сюжета. Геймеры отмечают, что создатели не просто использовали известную франшизу для привлечения внимания, но и смогли реализовать качественный игровой процесс.

Оставшиеся 26 процентов отзывов содержат критику агрессивной системы внутриигровых покупок. Пользователи жалуются на то, что базовые функции удобства искусственно разделены и продаются за реальные деньги. Перенос типичной для мобильных проектов бизнес модели на ПК вызвал ожидаемое отторжение у аудитории платформы Steam. Несмотря на успешный старт и хорошие статистические показатели, дальнейшая судьба Game of Thrones: Kingsroad будет зависеть от реакции разработчиков на отзывы игрового сообщества и возможных изменений во внутриигровом магазине.