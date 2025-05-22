RPG по "Игре престолов" стала бесплатной для всех желающих - Game of Thrones: Kingsroad покинула ранний доступ

На ПК, iOS и Android состоялся релиз полной версии ролевой игры Game of Thrones: Kingsroad. Проект от Netmarble, основанный на популярной вселенной Джорджа Р. Р. Мартина, ранее провёл два месяца в раннем доступе Steam. Теперь игра вышла официально и перешла на бесплатную модель распространения (F2P).
В Kingsroad игроки могут исследовать Вестерос, выполнять квесты, сражаться и объединяться с друзьями в кооперативе. Игра предлагает оригинальный сюжет о северном доме Тиров, оказавшемся на грани исчезновения. Главный герой пытается восстановить честь семьи, участвует в придворных интригах и готовится к нашествию Белых Ходоков.
В проекте реализована мультиклассовая система развития персонажа, а также доступ к различным регионам мира с открытой картой. В честь выхода полной версии разработчики опубликовали новый трейлер.
Game of Thrones: Kingsroad доступна в Steam, EGS, App Store и Google Play.
Забрал только в Казахстане - https://store.steampowered.com/app/3183280/Game_of_Thrones_Kingsroad/
Зачем? это мобильная помойка чел ..
Эти калечи даже на релизе не завезли русский язык..
В России недоступно, хоть бесплатно, хоть нет.
Это мобильная дрочильня. Не велика потеря.
Демка игралась, как обычная игра.
Они все так начинаются, чтобы не вызвать отторжения на старте и вызвать зависимость.
Поиграй побольше. Чуть позже заметишь механики мобильной фигни
Блин. На демку помню была ссылка которая перенаправляла на стим и можно было через русский ак скачать, тут есть что-то типо подобного?