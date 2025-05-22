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Game of Thrones: Kingsroad 26.03.2025
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
6.5 90 оценок

RPG по "Игре престолов" стала бесплатной для всех желающих - Game of Thrones: Kingsroad покинула ранний доступ

butcher69 butcher69

На ПК, iOS и Android состоялся релиз полной версии ролевой игры Game of Thrones: Kingsroad. Проект от Netmarble, основанный на популярной вселенной Джорджа Р. Р. Мартина, ранее провёл два месяца в раннем доступе Steam. Теперь игра вышла официально и перешла на бесплатную модель распространения (F2P).

В Kingsroad игроки могут исследовать Вестерос, выполнять квесты, сражаться и объединяться с друзьями в кооперативе. Игра предлагает оригинальный сюжет о северном доме Тиров, оказавшемся на грани исчезновения. Главный герой пытается восстановить честь семьи, участвует в придворных интригах и готовится к нашествию Белых Ходоков.

В проекте реализована мультиклассовая система развития персонажа, а также доступ к различным регионам мира с открытой картой. В честь выхода полной версии разработчики опубликовали новый трейлер.

Game of Thrones: Kingsroad доступна в Steam, EGS, App Store и Google Play.

21
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Bargainer

Забрал только в Казахстане - https://store.steampowered.com/app/3183280/Game_of_Thrones_Kingsroad/

8
Nifize

Зачем? это мобильная помойка чел ..

5
Ahsis69

Эти калечи даже на релизе не завезли русский язык..

1
Armen 88

В России недоступно, хоть бесплатно, хоть нет.

Anton Shvyrkov

Это мобильная дрочильня. Не велика потеря.

6
Armen 88 Anton Shvyrkov

Демка игралась, как обычная игра.

Anglerfish Armen 88

Они все так начинаются, чтобы не вызвать отторжения на старте и вызвать зависимость.

1
BDmitriy Armen 88

Поиграй побольше. Чуть позже заметишь механики мобильной фигни

PersonalBarnabas

Блин. На демку помню была ссылка которая перенаправляла на стим и можно было через русский ак скачать, тут есть что-то типо подобного?