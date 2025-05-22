RPG по "Игре престолов" стала бесплатной для всех желающих - Game of Thrones: Kingsroad покинула ранний доступ

На ПК, iOS и Android состоялся релиз полной версии ролевой игры Game of Thrones: Kingsroad. Проект от Netmarble, основанный на популярной вселенной Джорджа Р. Р. Мартина, ранее провёл два месяца в раннем доступе Steam. Теперь игра вышла официально и перешла на бесплатную модель распространения (F2P).

В Kingsroad игроки могут исследовать Вестерос, выполнять квесты, сражаться и объединяться с друзьями в кооперативе. Игра предлагает оригинальный сюжет о северном доме Тиров, оказавшемся на грани исчезновения. Главный герой пытается восстановить честь семьи, участвует в придворных интригах и готовится к нашествию Белых Ходоков.

В проекте реализована мультиклассовая система развития персонажа, а также доступ к различным регионам мира с открытой картой. В честь выхода полной версии разработчики опубликовали новый трейлер.

Game of Thrones: Kingsroad доступна в Steam, EGS, App Store и Google Play.