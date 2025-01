Стартовал закрытый бета тест Game of Thrones: Kingsroad - первый геймплей

Сегодня стартовал первый закрытый тест Game of Thrones: Kingsorad - новой игры от известной мморпг-компании Netmarble (Blade & Soul Revolution, Lineage 2 Revolution, RF Next, Ni no Kuni Cross Worlds и т.д.).

Если вы зарегистрировались на ЗБТ (время было с 7 по 14 января) и получили приглашение, то теперь можете смело заходить на серверы. ЗБТ является мультиплатформенным (ПК + Мобилки), ориентирован на Северную Америку и Европу и продлится до 22 января. После этого будет вайп.

Первый закрытый бета-тест игры Game of Thrones: Kingsroad - долгожданной ролевой игры в жанре action/adventure - начинается прямо сейчас! Мы рады, что игроки в США, Канаде и некоторых странах Европы смогут впервые познакомиться с игрой, и с нетерпением ждем ваших отзывов во время путешествия!

Game of Thrones: Kingsorad была анонсирована как MMO, но несколько месяцев назад Netmarble отказалась от термина MMO в пользу сетевой экшен-РПГ. Ниже вы можете посмотреть двухчасовой геймплей с ЗБТ, который - к сожалению - подтверждает непринадлежность игры к жанру ММО. По миру не бегают другие игроки, в городах тоже ничего нет (возможно, сюжетная кампания строго однопользовательская?). Тем не менее, в опциях игры есть вкладки "Rankings", "Alliance" и "Party", так что есть возможность командной игры и вступления в гильдии.