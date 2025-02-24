В Steam вышла демоверсия кооперативного экшн-RPG по "Игре престолов" - Game of Thrones: Kingsroad

В Steam стала доступна демоверсия — кооперативного action-RPG, посвященного событиям культового сериала «Игра престолов». Разработчики обещают масштабный открытый мир Вестероса, гибкую систему прокачки и насыщенный боевой процесс.

Сюжет Kingsroad охватывает события первых четырех сезонов сериала, но при этом знание лора необязательно. Игрокам предложат выбрать один из трех классов — рыцаря, наёмника или убийцу — и отправиться в путешествие по миру, полному интриг, сражений и новых сюжетных линий.

Демоверсия будет доступна до 3 марта, а полноценный релиз игры ожидается в этом году. Игру можно загрузить в Steam по ссылке.

Для Российских игроков достаточно ввести steam://launch/3378400 в браузер.