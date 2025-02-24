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Game of Thrones: Kingsroad 2025 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Фэнтези, Открытый мир
6.9 50 оценок

В Steam вышла демоверсия кооперативного экшн-RPG по "Игре престолов" - Game of Thrones: Kingsroad

IKarasik
Новости

В Steam стала доступна демоверсия — кооперативного action-RPG, посвященного событиям культового сериала «Игра престолов». Разработчики обещают масштабный открытый мир Вестероса, гибкую систему прокачки и насыщенный боевой процесс.

Сюжет Kingsroad охватывает события первых четырех сезонов сериала, но при этом знание лора необязательно. Игрокам предложат выбрать один из трех классов — рыцаря, наёмника или убийцу — и отправиться в путешествие по миру, полному интриг, сражений и новых сюжетных линий.

Демоверсия будет доступна до 3 марта, а полноценный релиз игры ожидается в этом году. Игру можно загрузить в Steam по ссылке.

Для Российских игроков достаточно ввести steam://launch/3378400 в браузер.

1
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Mattenheim

Очередной высер с ценником 60 баксов

10
Max Rolens

Судя по скринам со Стима все намного хуже

0
Max Rolens

Monster Hunter в мире Game of Thrones.По крайне мере я это увидел в трейлере.

4
hitman47477

Это ужасно....

0
Кей Овальд

Лицемерные тварюшки уже даже заблочили игру.

3
hitman47477

Да мы же зло зачем нам игр, ну они так думают ..

0
0ncnjqybr

Мобильная доильня. Скип.

1
Темный-Властелин

радует только одно, начали демки выпускать к играм

1
spaMER_ID

А то у них выбор большой

0
My life is a game

непонятно, почему русского языка то нет

0
алексгрин611

может быть по той же причине по которой она не доступна для РФ?

-3
My life is a game алексгрин611

не, русский язык не только в рф же
даже у гск был русский язык

0
Темный-Властелин My life is a game

стереотипное мышление у некоторых разрабов-издателей так не думает

0
Goodvini алексгрин611

Ну собственно очень много выходят с русским, при этом не доступных у нас в стране, версия такая себе, возможно на релизе будет, а не будет, то через три дня будет)

1
Janekste алексгрин611

Что это за причина? Будьте добры, уточнить. Лично я не знаю ни одной причины не добавлять русский язык в какую-либо игру. За пределами РФ население русскоговорящих людей превышает население самой РФ. Добавить русский язык = получить огромные бабки с продаж за пределами РФ.

0
Alex40001

https://steamdb.info/app/3378400/ успех

0
PersonalBarnabas

Не, ну как не крути но намечается лучшая игра по ИП (хотя с учётом остальных несложно составит конкуренцию). Тут хотя бы в целом напоминает, да и визуал думал куда хуже будет.
Один минус для меня русский отсутствует, а игра прям сюжетная диалоги прут и прут, слоумо вызывают улыбку как и возможность блочить удары великана, а в остальном довольно хороший середнячок. Кстати прошёл чёт типо "пролога" и игра пускает на локацию, неплохо что демка не настолько короткая. Ешё понравились анимации ходоков, короче с учётом что она заглянет на мобилки, вполне очень даже!
Главное атмосфера ИП всецелом чувствуется и геймплей не вызывает негативных эмоций. Из глюков меню раз через раз выхывается, мышкой порой приходится, оптимизация вроде есть, фпс не просел дае на единичку не в одной из сцен, но жор не сколько видео а по вальтажу в честные 2к как по мне жирноват, но допустим приколы демки.

0
Дио Фауст

Ну побегать по вестеросу прикольно а сюжет лесом : )

0
Андрей Ккккк

Ну игра выглядит не так плохо. Самая жесть это лицевая анимация, это прямо как в смуте. Остальное выглядит более менее, в стиле дрочильни от юбисофт. Русского языка нет ни в каком виде, тоже плохо, но умельцы сабы сделают за пару дней.

0