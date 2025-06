Драконы, интриги и Железный трон: дебютный трейлер стратегии Game of Thrones: War for Westeros

Авторы Age of Darkness: Final Stand из студии PlaySide представили свой новый проект — стратегию в реальном времени Game of Thrones: War for Westeros, созданную по мотивам вселенной Джорджа Р. Р. Мартина. Игра предложит захватывающие сражения на просторах Вестероса, где игрокам предстоит возглавить один из великих домов — Старков, Ланнистеров, Таргариенов — или даже армию Короля Ночи.

Каждая фракция получит уникальные героев, боевые юниты и собственные тактические особенности. На поле боя появятся пехота, кавалерия, осадные машины и, конечно же, драконы. Помимо масштабных битв, ключевым элементом станет политическая игра: союзничество, предательство и борьба за трон.

Проект будет включать одиночный режим, сетевые сражения и кооператив. Русский язык поддерживается. Точная дата выхода пока не объявлена, но страница уже появилась в Steam.