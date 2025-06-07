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Game of Thrones: War for Westeros 2026 г.
Стратегия, Мультиплеер, Строительство, Средневековье
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Драконы, интриги и Железный трон: дебютный трейлер стратегии Game of Thrones: War for Westeros

butcher69 butcher69

Авторы Age of Darkness: Final Stand из студии PlaySide представили свой новый проект — стратегию в реальном времени Game of Thrones: War for Westeros, созданную по мотивам вселенной Джорджа Р. Р. Мартина. Игра предложит захватывающие сражения на просторах Вестероса, где игрокам предстоит возглавить один из великих домов — Старков, Ланнистеров, Таргариенов — или даже армию Короля Ночи.

Каждая фракция получит уникальные героев, боевые юниты и собственные тактические особенности. На поле боя появятся пехота, кавалерия, осадные машины и, конечно же, драконы. Помимо масштабных битв, ключевым элементом станет политическая игра: союзничество, предательство и борьба за трон.

Проект будет включать одиночный режим, сетевые сражения и кооператив. Русский язык поддерживается. Точная дата выхода пока не объявлена, но страница уже появилась в Steam.

44
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Человек-Анекдот

ля такой трейлер, думал будет что то уровня мордора, а это убогая стратегия ...

20
JustA_NiceGuy

Тоже надеялся на что-то хорошее, а тут стратегия на любителя...

6
jax baron

вот наконец додумали ртс сделать.

13
ka27

Надеюсь весь Вестерос захватить можно будет :) а потом придёт похолодание с севера...

5
Rorschach93

так была стратегия в 2011 или 2012 ещё

КристианПобединский ka27

карта средиземья же ?

2
Kentarou

РТС отлично

7
Mystic_Fox

Ну кстати хоть тут дуэль Короля Нохчи и Незнайки показали) ну очевидно чем это и в сериале должно было закончиться, тем же что и тут)

4
Mihanbo

очередная помойка...

4
Go_Ra

В эту игру я бы с играл ... Чур я за , Белых ходоков и + чит код , на вырезание из игрухи Арии Старк , с её "пером" ....у-ха-ха -)))))

3
MitgerN

Жаль что чисто по восьмому сезону делают и фракции только оттуда. Я бы с удовольствием поиграл сражения из Войны Пяти Королей (ту же осаду Королевской Гавани Станнисом) или восстания Роберта, молчу уж про Танец Драконов с тамошним размахом.

1
Just-a-your-King

Зачем они привязывают игру к сериалу, не понимаю.

1
KnDiman

Будет что-то вроде The lord of the rings middle-earth.

1
Eclair_93

А геймплей не завезли? Что-то не нашел.

Janekste

Значит не искал. В стиме есть видосы с геймплеем, но без интерфейса.

1