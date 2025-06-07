Драконы, интриги и Железный трон: дебютный трейлер стратегии Game of Thrones: War for Westeros

Авторы Age of Darkness: Final Stand из студии PlaySide представили свой новый проект — стратегию в реальном времени Game of Thrones: War for Westeros, созданную по мотивам вселенной Джорджа Р. Р. Мартина. Игра предложит захватывающие сражения на просторах Вестероса, где игрокам предстоит возглавить один из великих домов — Старков, Ланнистеров, Таргариенов — или даже армию Короля Ночи.
Каждая фракция получит уникальные героев, боевые юниты и собственные тактические особенности. На поле боя появятся пехота, кавалерия, осадные машины и, конечно же, драконы. Помимо масштабных битв, ключевым элементом станет политическая игра: союзничество, предательство и борьба за трон.
Проект будет включать одиночный режим, сетевые сражения и кооператив. Русский язык поддерживается. Точная дата выхода пока не объявлена, но страница уже появилась в Steam.
ля такой трейлер, думал будет что то уровня мордора, а это убогая стратегия ...
Тоже надеялся на что-то хорошее, а тут стратегия на любителя...
вот наконец додумали ртс сделать.
Надеюсь весь Вестерос захватить можно будет :) а потом придёт похолодание с севера...
так была стратегия в 2011 или 2012 ещё
карта средиземья же ?
РТС отлично
Ну кстати хоть тут дуэль Короля Нохчи и Незнайки показали) ну очевидно чем это и в сериале должно было закончиться, тем же что и тут)
очередная помойка...
В эту игру я бы с играл ... Чур я за , Белых ходоков и + чит код , на вырезание из игрухи Арии Старк , с её "пером" ....у-ха-ха -)))))
Жаль что чисто по восьмому сезону делают и фракции только оттуда. Я бы с удовольствием поиграл сражения из Войны Пяти Королей (ту же осаду Королевской Гавани Станнисом) или восстания Роберта, молчу уж про Танец Драконов с тамошним размахом.
Зачем они привязывают игру к сериалу, не понимаю.
Будет что-то вроде The lord of the rings middle-earth.
А геймплей не завезли? Что-то не нашел.
Значит не искал. В стиме есть видосы с геймплеем, но без интерфейса.