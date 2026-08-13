Game of Thrones: War for Westeros получит полноценный показ геймплея 25 августа - уже показали первые кадры с драконами

Разработчики Game of Thrones: War for Westeros впервые показали небольшой фрагмент игрового процесса предстоящей стратегии в реальном времени по вселенной «Игры престолов».

В ролике отряд солдат дома Ланнистеров с красными знамёнами движется по полю боя, однако вскоре над ними появляется огромная тень дракона. В следующую секунду войско оказывается под огненной атакой — судя по всему, разработчики решили наглядно продемонстрировать, насколько опасными будут воздушные юниты в игре.

War for Westeros позволит игрокам самостоятельно переписать историю Вестероса. В кампании можно будет сражаться за различные дома, захватывать территории и претендовать на Железный трон, а также участвовать в многопользовательских сражениях.

Помимо Ланнистеров, в игре уже подтверждены Старки во главе с Джоном Сноу, силы Дейенерис Таргариен с её драконами и Король Ночи. Таким образом, знакомые персонажи и армии смогут столкнуться в сражениях, которые могут сильно отличаться от событий оригинального сериала.

При этом полноценного релиза в этом году ждать не стоит. В прошлом месяце разработчики перенесли Game of Thrones: War for Westeros с 2026 года на начало 2027-го, объяснив это необходимостью дополнительного времени для доработки игры и повышения её качества.

Более масштабную демонстрацию геймплея обещают 25 августа во время Gamescom Opening Night Live. Именно тогда разработчики должны показать значительно больше возможностей стратегии и её боевой системы.