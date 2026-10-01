Game of Thrones: War for Westeros позволит переписать историю Вестероса - игрок решит кому достанется Железный трон

Game of Thrones: War for Westeros не будет пересказывать историю «Игры престолов» по заранее заданному сценарию. PlaySide Studios хочет превратить Вестерос в песочницу, где игрок сам определяет судьбу домов, героев и Железного трона.

Разработчики не привязываются к одному конкретному моменту хронологии. В игре будут использоваться элементы разных периодов, сезонов, фракций и героев. Поэтому знакомые персонажи смогут оказаться в совершенно других обстоятельствах и сражаться на одной стороне с теми, кто в оригинальной истории был их противником.

Кампания построена вокруг завоевания Семи Королевств. Игрок выбирает одну из четырёх фракций, определяет направление экспансии, вступает в союзы и решает, каких героев использовать. Все эти решения влияют на происходящее на карте и на последующие сражения.

Отдельные битвы проходят на самостоятельных картах, основанных на известных местах Вестероса. Например, карта Шеи использует болотистую местность как естественное препятствие, а другая карта связана с продвижением Робба Старка через Речные Земли.

По словам PlaySide, именно совокупность решений игрока должна определять финал кампании: кто выживет, какие дома сохранят влияние и кто в итоге займёт Железный трон. Поэтому разработчики не хотят заранее определять единственный правильный вариант развития событий.

Game of Thrones: War for Westeros выйдет на PC в начале 2027 года.