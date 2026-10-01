Ланнистеры смогут брать деньги в долг, а Таргариены получат дотракийцев: авторы War for Westeros раскрыли подробности

PlaySide Studios раскрыла новые подробности асимметрии в Game of Thrones: War for Westeros. Все фракции используют базовые механики RTS, но поверх общей системы разработчики построили уникальные возможности, отражающие особенности каждого дома.

Ланнистеры, например, делают ставку на богатство. Они могут брать золото в долг и временно уходить в минус, а также обменивать золото на влияние. Кроме того, у них есть специальное здание для заключения контрактов с наёмниками. Среди доступных бойцов будет Золотая рота, причём одновременно можно поддерживать только один активный контракт.

Таргариены получают доступ к дотракийцам, Незапятнанным и Вторым Сынам. Их фракция в целом строится вокруг знакомых поклонникам сериала и книг элементов, а драконы становятся одним из главных козырей поздней стадии.

Белые Ходоки, в свою очередь, были добавлены не только ради разнообразия. Разработчики хотели дать игрокам возможность непосредственно командовать армией, которая в оригинальной истории оставалась преимущественно угрозой для остальных сторон.

При этом у каждой фракции будет собственный путь к победе и набор сильных сторон. В кампании игрок сможет выбирать Старков, Ланнистеров, Таргариенов или Белых Ходоков и по-своему завоёвывать Семь Королевств.

PlaySide пока не планирует добавлять новые фракции к релизу, однако после выхода игры такая возможность рассматривается.

Game of Thrones: War for Westeros выйдет на PC в начале 2027 года.