Разработчики Game of Thrones: War for Westeros ставят зрелищность выше идеального баланса

Создатели Game of Thrones: War for Westeros не стремятся сделать все фракции идеально равными. Игровой директор PlaySide Studios Райан МакМахон прямо заявил, что при разработке стратегии команда ставит принцип «крутости» выше идеального баланса.

Это особенно заметно на примере драконов Таргариенов и других мощных юнитов поздней стадии. Разработчики хотят, чтобы такие существа действительно ощущались сильными и зрелищными, а не превращались в обычный отряд, искусственно ограниченный ради равенства сторон.

При этом получить драконов сразу после начала матча не получится. Сильные юниты должны стать наградой за развитие фракции и достижение поздних этапов игры. Аналогичным образом другие стороны получают собственные мощные инструменты, к которым необходимо постепенно прийти.

МакМахон сравнил подход игры скорее с Super Smash Bros. и Marvel Rivals, чем с традиционными RTS, где основной целью является максимально точный баланс всех элементов. PlaySide хочет создавать запоминающиеся моменты и масштабные сражения, соответствующие духу «Игры престолов».

При этом полностью игнорировать баланс разработчики не собираются. Он строится вокруг типов и ролей юнитов: тяжёлая и лёгкая пехота, кавалерия и дальнобойные подразделения имеют разные характеристики и преимущества друг против друга. Например, копейщики способны остановить кавалерийскую атаку, а специализированная кавалерия может прорваться сквозь пехоту и сбить солдат с ног.

Game of Thrones: War for Westeros выйдет на PC в начале 2027 года.