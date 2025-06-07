Создатели стратегии Game of Thrones: War for Westeros показали первые геймплейные кадры

Game of Thrones: War for Westeros — это новая стратегия в реальном времени, анонсированная во время сегодняшней Summer Game Fest. Выйдет на ПК в Steam в 2026 году.
War for Westeros позволяет вам командовать четырьмя фракциями — Домом Старков, Домом Ланнистеров, Домом Таргариенов или Королем Ночи — чтобы заключать союзы или обманывать врагов (и друзей), ведя войну со знакомыми героями и армиями.
Действие игры разворачивается в Вестеросе, от северной Стены до Королевской Гавани, вы можете играть как в одиночку, так и в режиме мультиплеера.
Директор игры Райан Макмэхон сказал:
На этот раз вы не смотрите Игру престолов — вы играете в нее. War for Westeros ставит вас в центр власти, независимо от того, возглавляете ли вы Старков, Таргариенов или Ланнистеров, или даже командуете Королем Ночи и его армией мертвых, вы будете обладать реальной властью и перепишете судьбу королевства.
Отлично выглядит. Это мы ждём!
прям загребает с правой навернуть гаувница....
пара игр с модами вполне неплохо справляются что они могут предложить лучше?
ток ощущается как властелин колец и эпоха империй а это 200* какойто год.
доить не вовремя начали выходили бы игры после первого сезона получили бы больше в перспективе а так это уже неинтересно че там с мобильной ммо?
Ничего так смотрится, ждём
что там смотрицо? скачай баннерлорд...есть 2 мода...не помню какой лучший...там и битвы под 1000 рыл(можно увеличить мордами) и весь прикол, ты валерийским мечём , отнятым у предыдущего лорда, которого казнил, будешь махать, среди своих кастратов или болтанцев...и карта...и ипать сирсею можна...и заделать ей сосунков...и за внучка, если дотерпишь, можно допилить
Или мечом
Ты правда не видишь разницы между стратегией и экшен-РПГ или просто клоуничаешь?
Прикольно, обязательно надо будет попробовать. Атмосферно выглядит
круто
Это прям верный наследник Age of Mythology , выглядит здорово.
Это battle for middle earth
С кайфом, особенно если завезут сиджиай + ртс = имба
Лет на 10 они с этой игрой опоздали
по сравнению с этим Chronicles: Medieval шедевром,выглядит всрато
Выглядит так ничо. Полумуж Тирион будет в бою? А Ниндзя Ария?
Полумуж стоит первым:
Так обрыганы , всегда в Авангарде....-)))