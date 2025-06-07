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Game of Thrones: War for Westeros 2026 г.
Стратегия, Мультиплеер, Строительство, Средневековье
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Создатели стратегии Game of Thrones: War for Westeros показали первые геймплейные кадры

monk70 monk70

Game of Thrones: War for Westeros — это новая стратегия в реальном времени, анонсированная во время сегодняшней Summer Game Fest. Выйдет на ПК в Steam в 2026 году.

War for Westeros позволяет вам командовать четырьмя фракциями — Домом Старков, Домом Ланнистеров, Домом Таргариенов или Королем Ночи — чтобы заключать союзы или обманывать врагов (и друзей), ведя войну со знакомыми героями и армиями.

Действие игры разворачивается в Вестеросе, от северной Стены до Королевской Гавани, вы можете играть как в одиночку, так и в режиме мультиплеера.

Директор игры Райан Макмэхон сказал:

На этот раз вы не смотрите Игру престолов — вы играете в нее. War for Westeros ставит вас в центр власти, независимо от того, возглавляете ли вы Старков, Таргариенов или Ланнистеров, или даже командуете Королем Ночи и его армией мертвых, вы будете обладать реальной властью и перепишете судьбу королевства.
60
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
AndruhaGruz

Отлично выглядит. Это мы ждём!

20
Сеньор Мартинез

прям загребает с правой навернуть гаувница....

8
Alex40001

пара игр с модами вполне неплохо справляются что они могут предложить лучше?

ток ощущается как властелин колец и эпоха империй а это 200* какойто год.

доить не вовремя начали выходили бы игры после первого сезона получили бы больше в перспективе а так это уже неинтересно че там с мобильной ммо?

10
Dark1994

Ничего так смотрится, ждём

9
Сеньор Мартинез

что там смотрицо? скачай баннерлорд...есть 2 мода...не помню какой лучший...там и битвы под 1000 рыл(можно увеличить мордами) и весь прикол, ты валерийским мечём , отнятым у предыдущего лорда, которого казнил, будешь махать, среди своих кастратов или болтанцев...и карта...и ипать сирсею можна...и заделать ей сосунков...и за внучка, если дотерпишь, можно допилить

5
Главный инженегр Сеньор Мартинез

Или мечом

Anglerfish Сеньор Мартинез

Ты правда не видишь разницы между стратегией и экшен-РПГ или просто клоуничаешь?

2
H-DS

Прикольно, обязательно надо будет попробовать. Атмосферно выглядит

5
ThoughtfulGerardo

круто

5
JackBV

Это прям верный наследник Age of Mythology , выглядит здорово.

5
Дмитрий Тамай

Это battle for middle earth

5
fcn_maks

С кайфом, особенно если завезут сиджиай + ртс = имба

4
NorutaUz

Лет на 10 они с этой игрой опоздали

4
WerGC

по сравнению с этим Chronicles: Medieval шедевром,выглядит всрато

3
Yoshemitsu

Выглядит так ничо. Полумуж Тирион будет в бою? А Ниндзя Ария?

2
ka27

Полумуж стоит первым:

6
Go_Ra ka27

Так обрыганы , всегда в Авангарде....-)))

2
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