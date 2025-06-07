Создатели стратегии Game of Thrones: War for Westeros показали первые геймплейные кадры

Game of Thrones: War for Westeros — это новая стратегия в реальном времени, анонсированная во время сегодняшней Summer Game Fest. Выйдет на ПК в Steam в 2026 году.

War for Westeros позволяет вам командовать четырьмя фракциями — Домом Старков, Домом Ланнистеров, Домом Таргариенов или Королем Ночи — чтобы заключать союзы или обманывать врагов (и друзей), ведя войну со знакомыми героями и армиями.

Действие игры разворачивается в Вестеросе, от северной Стены до Королевской Гавани, вы можете играть как в одиночку, так и в режиме мультиплеера.

Директор игры Райан Макмэхон сказал:

На этот раз вы не смотрите Игру престолов — вы играете в нее. War for Westeros ставит вас в центр власти, независимо от того, возглавляете ли вы Старков, Таргариенов или Ланнистеров, или даже командуете Королем Ночи и его армией мертвых, вы будете обладать реальной властью и перепишете судьбу королевства.