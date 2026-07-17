Создатели стратегии по "Игре престолов" решили не спешить - War for Westeros перенесли на 2027 год

Студия PlaySide Studios объявила о переносе Game of Thrones: War for Westeros. Изначально стратегия в реальном времени по мотивам вселенной «Игры престолов» должна была выйти в 2026 году, однако теперь релиз запланирован на начало 2027-го.

Разработчики объяснили, что дополнительное время необходимо для завершения работы над проектом и достижения того уровня качества, которого ждут как поклонники стратегий, так и фанаты франшизы.

«Мы остаёмся верны своей цели — создать стратегию в реальном времени по миру Вестероса, которая оправдает ожидания как любителей RTS, так и поклонников "Игры престолов". Спасибо за терпение и поддержку. Мы понимаем, что ожидание затянулось, и очень ценим ваше доверие», — говорится в заявлении студии.

Вместе с объявлением о переносе PlaySide поделилась новыми деталями разработки. Игроков ждут масштабные сражения в различных регионах Семи Королевств, включая Королевскую Гавань, Стену и Эшмарк. Кроме того, кампания за Робба Старка позволит принять участие в событиях Войны Пяти Королей, которая станет одной из ключевых сюжетных линий игры.

Game of Thrones: War for Westeros — не единственный крупный проект, который переехал на 2027 год. В последние месяцы сразу несколько издателей решили перенести свои релизы, чтобы получить больше времени на доработку и избежать конкуренции с насыщенным игровым сезоном конца 2026 года, на который также намечен выход Grand Theft Auto VI.