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Game of Thrones: War for Westeros 2027 г.
Стратегия, Мультиплеер, Строительство, Фэнтези, Средневековье
7 18 оценок

Создатели стратегии по "Игре престолов" решили не спешить - War for Westeros перенесли на 2027 год

IKarasik IKarasik

Студия PlaySide Studios объявила о переносе Game of Thrones: War for Westeros. Изначально стратегия в реальном времени по мотивам вселенной «Игры престолов» должна была выйти в 2026 году, однако теперь релиз запланирован на начало 2027-го.

Разработчики объяснили, что дополнительное время необходимо для завершения работы над проектом и достижения того уровня качества, которого ждут как поклонники стратегий, так и фанаты франшизы.

«Мы остаёмся верны своей цели — создать стратегию в реальном времени по миру Вестероса, которая оправдает ожидания как любителей RTS, так и поклонников "Игры престолов". Спасибо за терпение и поддержку. Мы понимаем, что ожидание затянулось, и очень ценим ваше доверие», — говорится в заявлении студии.

Вместе с объявлением о переносе PlaySide поделилась новыми деталями разработки. Игроков ждут масштабные сражения в различных регионах Семи Королевств, включая Королевскую Гавань, Стену и Эшмарк. Кроме того, кампания за Робба Старка позволит принять участие в событиях Войны Пяти Королей, которая станет одной из ключевых сюжетных линий игры.

Game of Thrones: War for Westeros — не единственный крупный проект, который переехал на 2027 год. В последние месяцы сразу несколько издателей решили перенести свои релизы, чтобы получить больше времени на доработку и избежать конкуренции с насыщенным игровым сезоном конца 2026 года, на который также намечен выход Grand Theft Auto VI.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
chel95r

ну да зачем спешить. в мире же все радужно и прекрасно

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Niт6iтЛиsт4n

поспешишь - людей насмешишь.

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