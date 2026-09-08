War for Westeros упростит RTS-механику, чтобы привлечь фанатов "Игры престолов"

Создатели Game of Thrones: War for Westeros понимают, что в игру придёт множество поклонников сериала, которые раньше практически не играли в стратегии в реальном времени. Поэтому PlaySide Studios делает ставку на доступность, не отказываясь при этом от привычной глубины жанра.

По словам игрового директора Райана Макмэна, команда не хочет «упрощать» RTS, а стремится сделать её понятнее для новичков. В игре появится подробное обучение, а сюжетная кампания будет постепенно знакомить игроков с различными механиками.

Одним из главных решений стала система рабочих юнитов. В традиционных RTS игроку приходится постоянно распределять рабочих между добычей ресурсов, строительством и новыми задачами. В War for Westeros достаточно построить здание — после этого оно самостоятельно будет производить необходимые ресурсы. Это позволяет сосредоточиться на армии, героях и сражениях, а не на постоянном микроконтроле.

Разработчики также настроили ИИ так, чтобы новичкам было проще освоиться в одиночной игре. При этом полностью упрощать игру не собираются: по мере освоения механик игроки смогут переходить к более глубоким стратегиям и многопользовательским матчам.

При этом знакомые персонажи «Игры престолов» останутся одной из главных причин попробовать игру. В стратегии появятся Джон Сноу, Арья Старк, Грегор «Гора» Клиган, Тирион Ланнистер и другие герои. Интересно, что во внутренних тестах самым популярным выбором неожиданно стали Тайвин Ланнистер и Робб Старк — их способности лучше работают в роли командиров, усиливающих собственные армии.

Студия регулярно проводит внутренние турниры и собирает статистику матчей, включая показатели побед фракций, популярность героев и места строительства зданий. Эти данные используются для балансировки игры.

War for Westeros должна выйти на ПК в 2027 году.