В Game of Thrones: Winter is Coming готовят новый сезон "Вторжения Короля Ночи"

5 сентября 2023 года компания 101XP опубликовала подробности ближайшего обновления в Game of Thrones: Winter is Coming, совсем скоро владыки примут участие в новом сезоне события "Вторжение Короля Ночи".
Отражая нападение Короля Ночи в свежем сезоне можно получить улучшенные награды. В испытаниях "Затерянное королевство" разработчики ввели рейтинговую доску с лучшими игроками, победившими определенного врага на всех сложностях.
Доработаны награды Чардрева, ослаблены требования для разблокировки Арьи "Безликие" и Джона "Король Севера" в недавно добавленной системе усиления "Зеленое зрение".
Дополнительно в стратегии исправят известные баги и выдадут компенсацию за технические работы.
класс, нужно больше новостей про одинаковые мобильные дрочильни
Посмотрел обзор этой игры, он есть на сайте, и до сих пор не понимаю кто продал им авторские права. Игра ужасна. Если новость вас заинтересовала, мой вам совет, лучше пройдите мимо
Очень полезная информация (НЕТ)
Бог Кринж одобряет.