В Game of Thrones: Winter is Coming готовят новый сезон "Вторжения Короля Ночи"

5 сентября 2023 года компания 101XP опубликовала подробности ближайшего обновления в Game of Thrones: Winter is Coming, совсем скоро владыки примут участие в новом сезоне события "Вторжение Короля Ночи".

Отражая нападение Короля Ночи в свежем сезоне можно получить улучшенные награды. В испытаниях "Затерянное королевство" разработчики ввели рейтинговую доску с лучшими игроками, победившими определенного врага на всех сложностях.

Доработаны награды Чардрева, ослаблены требования для разблокировки Арьи "Безликие" и Джона "Король Севера" в недавно добавленной системе усиления "Зеленое зрение".

Дополнительно в стратегии исправят известные баги и выдадут компенсацию за технические работы.