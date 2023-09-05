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Game of Thrones: Winter is Coming 26.03.2019
4.5 23 оценки

В Game of Thrones: Winter is Coming готовят новый сезон "Вторжения Короля Ночи"

DrugFruger
Новости

5 сентября 2023 года компания 101XP опубликовала подробности ближайшего обновления в Game of Thrones: Winter is Coming, совсем скоро владыки примут участие в новом сезоне события "Вторжение Короля Ночи".

Отражая нападение Короля Ночи в свежем сезоне можно получить улучшенные награды. В испытаниях "Затерянное королевство" разработчики ввели рейтинговую доску с лучшими игроками, победившими определенного врага на всех сложностях.

Доработаны награды Чардрева, ослаблены требования для разблокировки Арьи "Безликие" и Джона "Король Севера" в недавно добавленной системе усиления "Зеленое зрение".

Дополнительно в стратегии исправят известные баги и выдадут компенсацию за технические работы.

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-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
PlatinumJack

класс, нужно больше новостей про одинаковые мобильные дрочильни

4
Rey Harley

Посмотрел обзор этой игры, он есть на сайте, и до сих пор не понимаю кто продал им авторские права. Игра ужасна. Если новость вас заинтересовала, мой вам совет, лучше пройдите мимо

4
NarkoSky

Очень полезная информация (НЕТ)

2
Кей Овальд

Бог Кринж одобряет.

-1