Nagoshi Studio официально закрылась - кинематографичный экшен Gang of Dragon от создателя Yakuza отменен

Японская компания Nagoshi Studio, основанная создателем культовой серии Yakuza Тосихиро Нагоси, официально прекратила свое существование. Как сообщается, окончатльное решение о ликвидации было принято на общем собрании акционеров 31 октября 2026 года, а соответствующая запись появилась в официальном японских СМИ сегодня утром. Закрытие студии фактически ставит крест на разработке ее дебютного высокобюджетного экшена Gang of Dragon, анонсированного в конце 2025 года.

Тосихиро Нагоси открыл собственную команду в 2022 году под крылом китайского гиганта NetEase Games вскоре после громкого ухода из SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio. На церемонии The Game Awards 2025 студия представила первый кинематографический трейлер Gang of Dragon, пообещав бескомпромиссную криминальную драму нового поколения.

Однако уже в марте 2026 года агентство Bloomberg сообщило о глубоком кризисе внутри проекта: разработка зашла в тупик, а для завершения производства студии потребовалось дополнительное финансирование в размере $44,4 миллиона. Руководство NetEase сочло дальнейшие вливания нецелесообразными и приняло решение полностью свернуть финансирование команды.

После этого крах студии стал лишь вопросом времени. В последующие месяцы ключевые геймдизайнеры и ведущие разработчики начали массово объявлять об увольнении в своих личных профилях.

Хотя страница Gang of Dragon всё еще формально отображается в сервисе Steam со статусом «скоро выйдет», юридическая ликвидация Nagoshi Studio подтверждает окончательную отмену проекта. Сам Тосихиро Нагоси пока не выступал с официальными комментариями о своих дальнейших планах в игровой индустрии.