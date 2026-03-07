ЧАТ ИГРЫ
Gang of Dragon TBA
Экшен, От третьего лица
7.8 45 оценок

NetEase прекратит финансирование студии создателя серии Yakuza

Extor Menoger Extor Menoger

Компания NetEase прекращает финансирование коллектива Nagoshi Studio, который возглавляет создатель серии Yakuza Тосихиро Нагоси. Данный шаг связан с новой стратегией китайской корпорации по сокращению масштабов разработки видеоигр.

Работники Nagoshi Studio получили уведомление о грядущих изменениях 6 марта 2026 года. Представители компании официально подтвердили эту информацию и уточнили, что полное прекращение финансовой поддержки студии произойдет в мае 2026 года.

DemandingRufus

Для завершения Gang of Dragon нужно 44 ляма баксов, если Нагоси не найдёт бабло, то с проектом можно попрощаться.

2
All-Seeing Shadow

Финансировать современный Beat 'Em Up который приелся и остался в ностальгическом прошлом на Денди, считай потратить деньги на воздух

2
ModestDL

Надеюсь найдут инвесторов. Хочется поиграть в якудзу с серьёзным сюжетом, а не в ту кринжовую клоунаду, в которую превратили серию.

1
Finni24

гэнглули Нагоси вместо дракона