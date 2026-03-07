NetEase прекратит финансирование студии создателя серии Yakuza

Компания NetEase прекращает финансирование коллектива Nagoshi Studio, который возглавляет создатель серии Yakuza Тосихиро Нагоси. Данный шаг связан с новой стратегией китайской корпорации по сокращению масштабов разработки видеоигр.

Работники Nagoshi Studio получили уведомление о грядущих изменениях 6 марта 2026 года. Представители компании официально подтвердили эту информацию и уточнили, что полное прекращение финансовой поддержки студии произойдет в мае 2026 года.