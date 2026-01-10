По словам главы студии, каждый элемент Gang of Dragon был "задуман и создан с нуля"

Месяц назад мир увидел дебютный проект от Nagoshi Studio, который, как было объявлено ранее, задуман как увлекательная и захватывающая игра, ориентированная на взрослую аудиторию. Первые кадры, кажется, подтверждают, что разработчик хорошо знает свою аудиторию и не намерен отклоняться от её ожиданий. Однако есть и обратная сторона медали, о которой знают все участники проекта – Gang of Dragon выглядит как плагиат серий Yakuza/Like a Dragon.

До сих пор подробности об игре были скудны, что затрудняло представление о ней в других вариантах. Известно было лишь то, что игроки возьмут на себя роль высокопоставленного члена корейского преступного синдиката, действующего в токийском Кабукичо, будут вступать в конфликты и развивать отношения, которые переосмыслят его предназначение, а игровой процесс не будет чураться жестокого и зрелищного насилия.

Конечно, ещё слишком рано публиковать более конкретные материалы, раскрывающие подробную информацию об игровом процессе или сюжете, но глава студии Тошихиро Нагоши подготовил для игроков сообщение, которое проливает новый свет на разрабатываемый проект.

Gang of Dragon — это игра, изображающая человеческую драму, в центре которой — изгои, живущие в реалистично воссозданном районе Кабукичо. От городского пейзажа до дизайна мира и самого игрового процесса — каждый элемент создаётся с нуля. Наша команда по-прежнему полностью привержена созданию произведения, которое мы можем с уверенностью представить игрокам по всему миру.