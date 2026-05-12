Похоже, Gang of Dragon всё - официальный сайт игры перестал работать

Хотя официального объявления об отмене пока не было, Gang of Dragon, похоже, постепенно угасает. NetEase недавно решила прекратить финансирование проекта, а канал на YouTube был удалён в прошлом месяце.

Теперь и сайт игры также отключён. В результате, игра, создаваемая Тошихиро Нагоши, автором Yakuza, скорее всего, будет официально отменена в ближайшие дни.

Пока ничего не известно наверняка, но последние события указывают на плохие новости.