Gang of Dragon TBA
Экшен, От третьего лица
7.7 55 оценок

Похоже, Gang of Dragon всё - официальный сайт игры перестал работать

monk70 monk70

Хотя официального объявления об отмене пока не было, Gang of Dragon, похоже, постепенно угасает. NetEase недавно решила прекратить финансирование проекта, а канал на YouTube был удалён в прошлом месяце.

Теперь и сайт игры также отключён. В результате, игра, создаваемая Тошихиро Нагоши, автором Yakuza, скорее всего, будет официально отменена в ближайшие дни.

Пока ничего не известно наверняка, но последние события указывают на плохие новости.

Авраам Линкольн
О Боже, да всем нacрать! Очередная часть Якудзы, которых уже больше, чем Ассасинов у Юбисофт, не выйдет! Какое горе то (НЕТ)!

Mystafa05
Pavel Drybin

всем шутанам желаю провалов и побольше, стратежек делайте больше лошки)

бля

klitor_lizator

Помянем

