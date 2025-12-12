Создатель серии Yakuza представил Gang of Dragon - новый криминальный экшен с Ма Дон Соком в главной роли

Тосииро Нагоси, отец серии Yakuza, представил свой новый проект — Gang of Dragon. Это стильный криминальный экшен, в центре которого стоит герой в исполнении Ма Дон Сока.

Игра обещает фирменный накал эмоций и брутальные драки, за которые фанаты любят работы Нагоси. Город, разрываемый войной преступных кланов, станет ареной для истории о чести, власти и личной мести. Действия развернутся в родном Кабукичо, ставшем прототипом легендарного Камуротё.

Gang of Dragon уже выглядит как новый хит для поклонников криминальных драм и тяжёлого харда.