Студия создателя Yakuza Тосихиро Нагоси могла закрыться - Google пометил офис как "Закрыто навсегда"

Nagoshi Studio, основанная создателем серии Yakuza и Like a Dragon Тосихиро Нагоси, оказалась в центре слухов о возможном закрытии после исчезновения официального сайта студии, удаления YouTube-канала и появления пометки «Закрыто навсегда» в Google-карточке офиса компании в токийском районе Эбису. На момент публикации ни сама студия, ни NetEase не выпустили официального заявления о судьбе команды.
Проблемы вокруг студии начались ещё в марте, когда Bloomberg сообщил, что NetEase решила прекратить финансирование дебютного проекта Nagoshi Studio — криминального экшена Gang of Dragon. По данным журналистов, издатель пришёл к выводу, что для завершения разработки игре потребуется ещё около ¥7 миллиардов (примерно $44,4 млн), а поиски нового инвестора или издателя не принесли результата.
Gang of Dragon была впервые представлена на The Game Awards 2025 и позиционировалась как масштабный криминальный боевик в духе Yakuza с участием южнокорейского актёра Ма Дон-сока. Проект должен был стать первой игрой Nagoshi Studio после ухода Тосихиро Нагоси из Sega в 2021 году.
Дополнительные признаки возможного закрытия появились в апреле и мае: YouTube-канал студии сначала исчез вместе со всеми трейлерами Gang of Dragon, а затем вернулся уже без видеоконтента. Позже перестал работать и официальный сайт Nagoshi Studio. В сети также заметили, что Google Maps теперь помечает офис студии как permanently closed.
На фоне ситуации СМИ связывают происходящее с масштабным сокращением зарубежных инвестиций NetEase. Ранее компания уже урезала финансирование или закрыла несколько международных игровых студий, включая Worlds Untold и Ouka Studio, работавшую над Visions of Mana.
Это печально. Якузы всё-таки оригинальные и забавные игры и по сравнению с ааа-калом от юби/еа/сони, в них хоть играть интересно.
А нефиг было уходить от Сеги, Я понимаю что ему надоел производственный процесс Якудзы но он ушёл в свободное плаванье для создания еще одной Якудзы?
Мог спокойно поговорить с руководством Сеги что - Я делаю столько-то Якудз а вы помогаете с этим проэктом.
Танго Гамеворкс после ухода всего 1 человека закрывали аналогичным образом - в результате 2-3 вполне ожидаемые и объективно прибыльные игры, так и не вышли. А теперь дурачки из НетИзя зачем-то решили поиграть в оптимизацию и избавляются от надёжных кампаний, что делается совершенно зря - спрос на якузоподобные игры может не самый быстрый, зато стабильный, позволявший годами получать деньги фактически из ничего.