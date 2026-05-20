Студия создателя Yakuza Тосихиро Нагоси могла закрыться - Google пометил офис как "Закрыто навсегда"

Nagoshi Studio, основанная создателем серии Yakuza и Like a Dragon Тосихиро Нагоси, оказалась в центре слухов о возможном закрытии после исчезновения официального сайта студии, удаления YouTube-канала и появления пометки «Закрыто навсегда» в Google-карточке офиса компании в токийском районе Эбису. На момент публикации ни сама студия, ни NetEase не выпустили официального заявления о судьбе команды.

Проблемы вокруг студии начались ещё в марте, когда Bloomberg сообщил, что NetEase решила прекратить финансирование дебютного проекта Nagoshi Studio — криминального экшена Gang of Dragon. По данным журналистов, издатель пришёл к выводу, что для завершения разработки игре потребуется ещё около ¥7 миллиардов (примерно $44,4 млн), а поиски нового инвестора или издателя не принесли результата.

Gang of Dragon была впервые представлена на The Game Awards 2025 и позиционировалась как масштабный криминальный боевик в духе Yakuza с участием южнокорейского актёра Ма Дон-сока. Проект должен был стать первой игрой Nagoshi Studio после ухода Тосихиро Нагоси из Sega в 2021 году.

Дополнительные признаки возможного закрытия появились в апреле и мае: YouTube-канал студии сначала исчез вместе со всеми трейлерами Gang of Dragon, а затем вернулся уже без видеоконтента. Позже перестал работать и официальный сайт Nagoshi Studio. В сети также заметили, что Google Maps теперь помечает офис студии как permanently closed.

На фоне ситуации СМИ связывают происходящее с масштабным сокращением зарубежных инвестиций NetEase. Ранее компания уже урезала финансирование или закрыла несколько международных игровых студий, включая Worlds Untold и Ouka Studio, работавшую над Visions of Mana.