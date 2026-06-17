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Gang of Dragon TBA
Экшен, От третьего лица
7.6 62 оценки

Тошихиро Нагоши, по всей видимости, больше не связан со студией Nagoshi Studio, разработчиков Gang of Dragon

monk70 monk70

Ситуация вокруг студии Nagoshi Studio и игры Gang of Dragon, безусловно, очень необычна. После анонса на The Game Awards в декабре прошлого года, новая игра от создателя Yakuza впоследствии исчезла. Сообщается, что NetEase отозвала финансирование проекта, и студия, похоже, закрылась.

Пока у нас нет официального заявления, подтверждающего отмену Gang of Dragon. Однако в Famitsu появился ещё один знак, указывающий в этом направлении. Тошихиро Нагоши дал интервью японскому журналу, который отмечает своё 40-летие. В этом специальном выпуске представлены работы 52 создателей.

Хотя все они указаны в связи со своими текущими компаниями, это не относится к Тошихиро Нагоши, который не указан в списке вместе с Nagoshi Studio. Он просто описан как «создатель игр» без каких-либо дополнительных подробностей. Хотя для полной уверенности необходимо дождаться официального объявления, надежды на то, что Gang of Dragon когда-нибудь выйдет в свет, всё больше угасают.

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