Тошихиро Нагоши, по всей видимости, больше не связан со студией Nagoshi Studio, разработчиков Gang of Dragon

Ситуация вокруг студии Nagoshi Studio и игры Gang of Dragon, безусловно, очень необычна. После анонса на The Game Awards в декабре прошлого года, новая игра от создателя Yakuza впоследствии исчезла. Сообщается, что NetEase отозвала финансирование проекта, и студия, похоже, закрылась.

Пока у нас нет официального заявления, подтверждающего отмену Gang of Dragon. Однако в Famitsu появился ещё один знак, указывающий в этом направлении. Тошихиро Нагоши дал интервью японскому журналу, который отмечает своё 40-летие. В этом специальном выпуске представлены работы 52 создателей.

Хотя все они указаны в связи со своими текущими компаниями, это не относится к Тошихиро Нагоши, который не указан в списке вместе с Nagoshi Studio. Он просто описан как «создатель игр» без каких-либо дополнительных подробностей. Хотя для полной уверенности необходимо дождаться официального объявления, надежды на то, что Gang of Dragon когда-нибудь выйдет в свет, всё больше угасают.