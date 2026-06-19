Тревожный сигнал для Gang of Dragon: ключевые сотрудники Nagoshi Studio объявили об уходе

Вокруг будущего Gang of Dragon продолжают сгущаться тучи. Хотя ни NetEase, ни создатель проекта Тосихиро Нагоши до сих пор официально не объявляли об отмене игры или закрытии Nagoshi Studio, новые кадровые перестановки лишь усиливают опасения сообщества.

На этот раз об уходе сообщил Дайсуке Сато — соучредитель и директор студии. Он обновил свой профиль в социальной сети X, подтвердив, что больше не работает в компании. Это уже не первый подобный случай за последние недели.

Согласно данным LinkedIn, как минимум семь сотрудников Nagoshi Studio указали датой завершения работы в компании 31 мая 2026 года. Среди них оказались специалисты из разных подразделений, включая дизайнеров и художников.

О своём уходе также официально рассказал Казуки Хосокава, руководивший отделом дизайна. В своём сообщении он отметил, что провёл в студии четыре с половиной года и всё это время работал рядом с талантливыми коллегами. Аналогичные обновления появились и в профилях других бывших сотрудников.

Особое внимание к ситуации связано с тем, что ранее появились сообщения о серьёзных изменениях внутри Nagoshi Studio, а сам Тосихиро Нагоши, по имеющейся информации, больше не работает в основанной им команде. На фоне массового ухода сотрудников многие игроки начали сомневаться в судьбе Gang of Dragon — первой крупной игры студии после ухода Нагоши из Sega.

Пока официальных заявлений о закрытии студии или прекращении разработки проекта не последовало. Однако одновременный уход руководителей и ряда ключевых специалистов выглядит крайне необычно для команды, которая должна находиться в активной фазе производства новой AAA-игры. До появления комментариев от NetEase или бывшего руководства студии будущее Gang of Dragon остаётся неопределённым.