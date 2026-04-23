YouTube-канал Nagoshi Studio был удалён, что может указывать на отмену Gang of Dragon

Признаки неблагоприятны для Gang of Dragon, игры, разработанной студией Nagoshi Studio, основанной Тошихиро Нагоши, создателем оригинальной серии Yakuza. В череде тревожных событий NetEase объявила о прекращении финансирования проекта, а вскоре после этого официальный YouTube-канал Nagoshi Studio был удалён без каких-либо публичных заявлений, объясняющих это решение.

Официального подтверждения отмены игры пока не поступало, но сочетание этих двух событий оставляет мало поводов для позитивных интерпретаций. Студии, которые теряют финансирование и удаляют каналы связи, редко готовы объявлять хорошие новости.

Тошихиро Нагоши покинул SEGA в 2021 году после десятилетий работы над одной из самых любимых японских франшиз и основал студию Nagoshi Studio при финансовой поддержке NetEase, китайского игрового гиганта, который в последние годы активно инвестирует в западные и японские студии. Gang of Dragon стал первым проектом независимой студии Нагоши, и на него возлагались большие надежды всех поклонников, следивших за его карьерой с первых игр серии Yakuza.

NetEase переживает период реструктуризации своих внешних инвестиций, сокращения и отмены затрагивают другие проекты по всему миру. Прекращение финансирования Nagoshi Studio, по-видимому, является частью этой более широкой тенденции, но последствия для поклонников особенно болезненны, учитывая название компании.

До официального заявления судьба Gang of Dragon и самой студии Nagoshi Studio остаётся неопределённой. Однако отсутствие коммуникации со стороны команды говорит о многом.