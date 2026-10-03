Журналист VGC сообщил о фактическом закрытии Nagoshi Studio - Тосихиро Нагоси, по его данным, уже ищет новую работу

Nagoshi Studio, основанная создателем серии Yakuza Тосихиро Нагоси, фактически прекратила существование. Об этом заявил главный редактор Video Games Chronicle Энди Робинсон в свежем выпуске VGC Podcast №190. При этом официального объявления о закрытии студии пока не было.

По словам Робинсона, он также слышал, что в последнее время Тосихиро Нагоси подавал заявки на работу в другие игровые студии. Журналист отметил, что, несмотря на отсутствие официального заявления, Nagoshi Studio, по имеющейся у него информации, больше не существует.

Проблемы студии стали публичными ещё в марте 2026 года. Тогда VGC со ссылкой на Bloomberg сообщал, что NetEase намерена прекратить финансирование дебютной игры команды Gang of Dragon. Согласно тем данным, для завершения проекта требовались дополнительные 7 млрд иен — около 44,4 млн долларов, а Нагоси пытался найти новое финансирование. Ни NetEase, ни Nagoshi Studio тогда не прокомментировали эту информацию.

Gang of Dragon была представлена на The Game Awards 2025. На момент анонса Nagoshi Studio заявляла, что проект уже находится на глубокой стадии разработки. Главную роль в криминальном экшене исполняет южнокорейский актёр Ма Дон-сок.

Сама Nagoshi Studio была основана в 2021 году после ухода Тосихиро Нагоси из Sega. В январе 2022 года NetEase официально объявила о создании студии как своей дочерней компании, ориентированной на разработку высокобюджетных игр для мирового рынка.