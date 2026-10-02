Боевые космические жабы выходят на охоту: Gang of Frogs готовится к релизу в раннем доступе Steam в 2027 году

Разработчики из исландской студии Aska Studios, объединив усилия с издательством MegaBit Publishing, официально подтвердили планы по выпуску своего безумного кооперативного шутера Gang of Frogs в ранний доступ. Игроки смогут отправиться в межгалактическое приключение на ПК уже в 2027 году, а пока авторы активно проводят публичные плейтесты для полировки игрового процесса.

Игра представляет собой динамичный экшен от третьего лица, действие которого разворачивается в необычном сеттинге «киберпанка XVIII века». Игрокам предстоит взять на себя роль боевых жаб-наемников. Вот главные активности, доступные в игре: