Боевые космические жабы выходят на охоту: Gang of Frogs готовится к релизу в раннем доступе Steam в 2027 году

Разработчики из исландской студии Aska Studios, объединив усилия с издательством MegaBit Publishing, официально подтвердили планы по выпуску своего безумного кооперативного шутера Gang of Frogs в ранний доступ. Игроки смогут отправиться в межгалактическое приключение на ПК уже в 2027 году, а пока авторы активно проводят публичные плейтесты для полировки игрового процесса.
Игра представляет собой динамичный экшен от третьего лица, действие которого разворачивается в необычном сеттинге «киберпанка XVIII века». Игрокам предстоит взять на себя роль боевых жаб-наемников. Вот главные активности, доступные в игре:
- Истреблять полчища монстров: Зачищайте процедурно генерируемые локации и древние руины от огромных космических жуков и инопланетных тварей.
- Грабить и улучшать арсенал: Собирайте тонны ценного лута, открывайте новые пушки и постоянно прокачивайте снаряжение своей амфибии.
- Поедать мух прямо в бою: Буквально ловите языком летающих насекомых прямо посреди перестрелки, чтобы восстанавливать ресурсы или активировать бонусы.
- Собирать карточные билды: Игровой процесс завязан на механике колодостроения (deckbuilding) — вы формируете уникальные комбо из карт умений и пассивных модификаторов перед каждым боевым вылетом.
- Бороздить космос с друзьями: Управляйте космическим кораблем SS Leviathan в одиночку или собирайте банду в кооперативном режиме, рассчитанном на 1–4 игроков.
Вот Боевые Жабы
Gang of Frogs - это Банда\шайка\свора Лягушек, а никаких не жаб. Жабы были в Battletoads.