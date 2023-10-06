Авторы кооперативной игры Gangs of Sherwood показали трейлер в честь старта предзаказов

Компании NACON и Appeal Studios открыли прием предварительных заказов на их новую кооперативную приключенческую игру Gangs of Sherwood. Игра будет доступна для пользователей из России и предзаказ обойдется в 1979 рублей, но перевода в игре не будет.
Gangs of Sherwood - это сюжетная кооперативная приключенческая игра для 1-4 игроков с динамичным геймплеем и высокой реиграбельностью в переосмысленном мире, основанном на легенде о Робин Гуде. Используя силу философского камня, армии шерифа Ноттингема накопили несметную мощь и угнетают народ Англии как никогда раньше. В уникальной научно-фантастической версии легенды о Робин Гуде вас ждут взрывные бои, эффектные комбинации и кооперативный геймплей для любителей эпических сражений и испытаний в потрясающих условиях.
Gangs of Sherwood выйдет 2 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.
"Кооператив от третьего лица". Ясно, гвно.
Так, стопе. Негра вижу, пидра тоже, с трансформером и лесбухой тоже ок. А где азиат, сука! Они что не поддерживают угнетенных уйгуров и гонконгеров со светлыми лицами?
я что то путаю или это овно эволюционировало и оно было в средневековье
у демки этой... этого .... ну кароче там и 40 чебуреков нет