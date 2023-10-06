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Gangs of Sherwood 02.11.2023
5.2 20 оценок

Авторы кооперативной игры Gangs of Sherwood показали трейлер в честь старта предзаказов

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butcher69
Новости

Компании NACON и Appeal Studios открыли прием предварительных заказов на их новую кооперативную приключенческую игру Gangs of Sherwood. Игра будет доступна для пользователей из России и предзаказ обойдется в 1979 рублей, но перевода в игре не будет.

Gangs of Sherwood - это сюжетная кооперативная приключенческая игра для 1-4 игроков с динамичным геймплеем и высокой реиграбельностью в переосмысленном мире, основанном на легенде о Робин Гуде. Используя силу философского камня, армии шерифа Ноттингема накопили несметную мощь и угнетают народ Англии как никогда раньше. В уникальной научно-фантастической версии легенды о Робин Гуде вас ждут взрывные бои, эффектные комбинации и кооперативный геймплей для любителей эпических сражений и испытаний в потрясающих условиях.

Gangs of Sherwood выйдет 2 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Epic Games Store.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Soulless24

"Кооператив от третьего лица". Ясно, гвно.

2
saiditsme

Так, стопе. Негра вижу, пидра тоже, с трансформером и лесбухой тоже ок. А где азиат, сука! Они что не поддерживают угнетенных уйгуров и гонконгеров со светлыми лицами?

0
Alex40001

я что то путаю или это овно эволюционировало и оно было в средневековье

у демки этой... этого .... ну кароче там и 40 чебуреков нет

0