Разработчики кооперативного приключения Gangs of Sherwood рассказали про адаптацию легенды о Робин Гуде ©

Издатель игры NACON и разработчик Appeal Studios выпустили новое видео, посвящённое кооперативной приключенческой игре Gangs of Sherwood. В видео гейм-директор Андреа Ди Стефано и арт-директор Майкл Дефройенн рассказывают о том, как они адаптировали легенду о Робин Гуде.

В Gangs of Sherwood геймеры могут выбрать роль четырех самых известных героев легенды: монаха Така, Маленького Джона, Девы Мариан и, конечно же, Робин Гуда. Команды разработчиков также хотели подчеркнуть удивительно богатые знания легенды, включив менее известных персонажей, таких как Алан-а-Дейл. Не меньше внимания уделялось антагонистам, таким как харизматичный Гай Гизборн, которого обычно изображают убийцей, обвиняемым в убийстве Робин Гуда, и настоятельница Кирклиса, предположительно ответственная за смерть Робин Гуда.

Сюжет Gangs of Sherwood — это уникальная интерпретация легенды о Робин Гуде. Это военная история, в которой герои являются лидерами сопротивления злому шерифу Ноттингемскому. Технологический прогресс играет важную роль в мире, что добавляет научно-фантастическое измерение в средневековый мир игры.

«Новая технология стала возможной благодаря Львиному Сердцу, уникальному камню, привезенному из крестовых походов, который можно использовать для преобразования металла и придания ему магических свойств», — сказал Андреа Ди Стефано. «Этот стремительный технический прогресс привел к революции в транспорте и в том, как разворачивается война. В нашем случае это оказывает большое влияние на бой, на то, как персонажи взаимодействуют с врагами, и на силу, которую они могут высвободить, что приводит к взрывные и зрелищные бои».

Во время своего приключения игроки будут исследовать множество потрясающих мест, некоторые из которых, безусловно, будут знакомы. Как объясняет Майкл Дефройен:

«Например, мы начинаем с деревни Локсли, которая находится в осаде, и, конечно же, будут другие знаковые места, такие как Шервудский лес и город Ноттингем. аспект различных регионов, чтобы показать, как мир истерзан войной и как загрязнение от технологий повлияло на окружающую среду».

Gangs of Sherwood выйдет этой осенью на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Epic Games Store.