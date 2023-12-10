Симулятор ремонта гаражей Garage Flipper с получил бесплатный пролог в Steam

Garage Flipper: Prologue, игра по ремонту гаражей, официально выпущена бесплатно в Steam. Эта игра предлагает игрокам примерить на себя роль строителя и реставратора, взяв на себя задачу преобразить старые, заброшенные гаражи и автомастерские и вернуть им былую славу.
В Garage Flipper: Prologue игроки берут на себя роль амбициозного подрядчика, страстно увлеченного ремонтом гаражей. Цель ясна: завершить работу, восстановить гаражи и вернуть им былую славу. Вооружившись надежным молотком и минометом, игроки отправляются в путешествие, чтобы доказать свои навыки в сносе, восстановлении и проектировании.
Это лишь часть полной версии Garage Flipper. Пролог доступен на 12 языках: английском, французском, итальянском, немецком, испанском, японском, корейском, польском, бразильском португальском, русском, китайском (упрощенном) и турецком.