Симулятор ремонта гаражей Garage Flipper с получил бесплатный пролог в Steam

В этой игре вы должны покупать, ремонтировать и продавать гаражи и мастерские. Но не думайте, что это будет легко. Вы должны быть умными, трудолюбивыми и творческими, чтобы справиться с этой задачей.

Сначала вам нужно найти подходящий гараж или мастерскую для ремонта. Вы можете посетить аукционный сайт и сделать ставку на интересующий вас объект. Но будьте осторожны: у вас есть конкуренты, которые тоже хотят заполучить лучшие предложения. Вы можете перебить их ставки или купить объект сразу по фиксированной цене.

Когда вы приобретёте гараж или мастерскую, вы увидите, что они в ужасном состоянии. Вам придётся избавиться от всего лишнего: старого хлама, ржавых автомобилей, пыли и грязи. Вы можете продать некоторые вещи на свалку или использовать их для своих целей.

После того как вы освободите пространство, вы сможете начать ремонт. Вам нужно будет заняться демонтажем стен, покраской поверхностей, установкой оборудования и мебели. При желании можно выбрать разный стиль и дизайн для своих гаражей и мастерских. Также можно приобрести специальные устройства для работы с автомобилями, такие как шиномонтажные станки, маслосборники, балансировочные станки и другие.

Когда вы закончите ремонт, вам необходимо будет попытаться продать свой гараж или мастерскую за хорошую цену. Вы должны сделать качественные фотографии своего объекта и разместить объявление на аукционном сайте. Надо быть честными в описании своего объекта и указывать все его достоинства и недостатки. Вы также должны учитывать спрос и предложение на рынке и устанавливать разумную цену.