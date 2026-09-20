Авторы былинной ролевой игры "Гардарики" показали геймплей на Unreal Engine 5 и подтвердили релиз в 2027 году

Отечественная студия "Клокворк Драккар" опубликовала свежий геймплейный ролик былинной ролевой игры "Гардарики", создаваемой при поддержке "Института развития интернета". В 3-минутном видео авторы впервые наглядно показали открытый мир проекта на движке Unreal Engine 5, продемонстрировав просторы Северной Руси, плавание на ладьях, жизнь прибрежных селений и сражения дружинников с врагами.

Показанные кадры представляют собой пре-альфа версию, поэтому боевая система и графический интерфейс пока далеки от финального качества. В ролике герой вступает в схватки на мечах, копьях и топорах, применяя увороты и блоки щитом, а полоски здоровья над противниками уже вызвали споры в фанатском сообществе из-за своей простоты. Представители команды в ответах игрокам пояснили, что визуал и механика боевых столкновений будут дорабатываться. Кроме того, авторы подтвердили отказ от классической магии с заклинаниями в пользу боевой системы из 3 воинских школ, каждая из которых включает 3 специализированных класса.

Сюжет проекта разворачивается в начале 11 века на ладожских землях. Главным действующим лицом выступает дружинник Годун, отправленный князем Владимиром укрепить власть и нести новую веру. Религиозный аспект вызвал бурные обсуждения среди игроков, однако разработчики исключили возможность выбора язычества для главного героя, поскольку протагонист изначально крещен. Вместо этого в древе навыков появится ветка под названием Духовный путь, дающая доступ к усиливающим и защитным молитвам.

Концепция былинного фэнтези делит вселенную игры на реальную Быль и мифическую Небыль, непреодолимая граница между которыми начинает разрушаться. Помимо продвижения по сюжету, игрокам предложат исследовать регионы пешком и по рекам, спасать деревни от лихих людей, охотиться на диких зверей, рыбачить и изучать старославянские берестяные грамоты. Окружение и деревянное зодчество воссоздаются на основе археологических находок, а неигровые персонажи получили систему повседневного распорядка дня.

Изначально проект позиционировался как сюжетная одиночная ролевая игра, однако в процессе производства создатели приняли решение сместить вектор в сторону сетевых элементов. Большая часть истории останется доступной для сольного прохождения, но для победы над ключевыми боссами добавлены кооперативные рейды на 4 человек. При этом полноценного редактора персонажа в игре не будет, а кастомизацию ограничат наборами готовых обликов героя и элементов брони.

Отдельной темой для споров стала заявленная бизнес-модель, ведь проект планируют распространять по схеме free-to-play. Во встроенном магазине разработчики намерены продавать не только косметические скины на оружие и доспехи, но также опции для ускорения прокачки и возможность пополнять кошелек персонажа за реальные деньги.

Полноценный релиз "Гардарики" запланирован на 2027 год исключительно на ПК под управлением Windows. Разработчики не заявляли выход проекта на площадке Steam, подтвердив распространение клиента только в сервисе VK Play и на официальном сайте студии. Масштабное тестирование проекта с закрытыми и открытыми этапами альфа и бета-тестов стартует в начале 2027 года.