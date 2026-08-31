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Гардарики 2027 г.
Экшен, Ролевая, MMO, Условно-бесплатная, От третьего лица, Фэнтези
5.6 25 оценок

На фестивале "Игропром" впервые дадут поиграть в экшен-RPG "Гардарики"

izbranniy86 izbranniy86

Выставка-фестиваль «Игропром» пройдет с 18 по 20 сентября на площадке Московского кластера видеоигр и анимации в Сколково. Одним из центральных событий станет закрытый показ технической демоверсии и премьера геймплейного трейлера иргы «Гардарики». Этот шаг позволит разработчикам получить экспертную оценку представителей индустрии и профильных СМИ для последующей доработки ключевых аспектов игры.

«Гардарики» — это бесплатная (free-to-play) онлайн Action-RPG с видом от третьего лица и кооперативными элементами, в которой Русь XI века встречается со славянской мифологией, миром легенд и сказок. Игра в жанре былинного фэнтези рассказывает о пути становления героя и мира в момент, когда Русь объединяется, меняется и вступает в эпоху христианизации. Игроков ждут исследования, динамичные бои, кооперативные подземелья и живые поселения.

В центре сюжета — история княжеского дружинника Годуна и его соратников из Новгородской дружины. Сценарий объединяет эпоху княжения Владимира и восхождения Ярослава, процесс христианизации Руси и противостояние внешним угрозам. Конечно, будет и множество разнообразных противников, созданных на основе устного народного творчества.

Мероприятия 1
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17
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Calvariam

Смута 3?

7
CarefulQasim Ali

PIZдарики

6
Raphtallia

01.50 проткнул чувака копьем, а копье даже красным не стало. бескровные куклы. XD

3
Игнатий Лапкин

Опа а вот и гойдарики

3
Alex40001

это даже ммо ляяяя

3
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