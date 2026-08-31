На фестивале "Игропром" впервые дадут поиграть в экшен-RPG "Гардарики"

Выставка-фестиваль «Игропром» пройдет с 18 по 20 сентября на площадке Московского кластера видеоигр и анимации в Сколково. Одним из центральных событий станет закрытый показ технической демоверсии и премьера геймплейного трейлера иргы «Гардарики». Этот шаг позволит разработчикам получить экспертную оценку представителей индустрии и профильных СМИ для последующей доработки ключевых аспектов игры.

«Гардарики» — это бесплатная (free-to-play) онлайн Action-RPG с видом от третьего лица и кооперативными элементами, в которой Русь XI века встречается со славянской мифологией, миром легенд и сказок. Игра в жанре былинного фэнтези рассказывает о пути становления героя и мира в момент, когда Русь объединяется, меняется и вступает в эпоху христианизации. Игроков ждут исследования, динамичные бои, кооперативные подземелья и живые поселения.

В центре сюжета — история княжеского дружинника Годуна и его соратников из Новгородской дружины. Сценарий объединяет эпоху княжения Владимира и восхождения Ярослава, процесс христианизации Руси и противостояние внешним угрозам. Конечно, будет и множество разнообразных противников, созданных на основе устного народного творчества.