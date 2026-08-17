Создатели экшен-RPG "Гардарики" объяснили отказ от одиночной игры, раскрыли детали доната и вырезанного контента

Руководство студии Clockwork Drakkar в рамках передачи "Кибер инсайды игрового мира" подробно объяснило причины кардинальной смены концепции славянского ролевого экшена "Гардарики". Изначально проект более 2 лет назад задумывался как классическая одиночная игра в коробке. Однако операционный директор Максим Николаев и креативный директор Антон Яковлев рассказали, что формат законченного сюжетного релиза потребовал бы вырезать колоссальное количество нарративных веток и механик. Переход на условно-бесплатную сервисную модель позволил авторам не отказываться от накопленных идей и запланировать долгосрочное развитие мира от северного Приладожья до южных степей.

События игры разделены на две ключевые составляющие: историческую эпоху крещения Руси 11 века под названием "Быль" и фольклорный пласт с мифическими чудовищами под названием "Небыль". В создании вселенной участвуют реконструкторы и популяризаторы науки, включая Василия Гуркова из проекта "Комнатный рыцарь", однако команде регулярно приходится спорить с экспертами ради баланса между достоверностью и геймплеем. Разработчики отметили, что при буквальном следовании истории все воины носили бы одинаковые кольчуги, а визуальная прогрессия и разнообразие снаряжения оказались бы полностью уничтожены.

Ради соблюдения производственных сроков авторам всё же пришлось пожертвовать некоторыми амбициями. В частности, отдел геймдизайна детально расписал механику комплексной рыбалки, но её реализацию отложили, чтобы сосредоточиться на боевой системе, плавности анимаций и схватках со сказочными существами вроде жабичей и волкодлаков. При этом создатели подчеркнули, что сюжетную кампанию можно будет полностью пройти в одиночку. Кооперативные элементы будут задействованы исключительно в подземельях и рейдах на боссов, куда игроки смогут собираться группами возле специальных верстовых камней.

Отдельное внимание авторы уделили монетизации, которая традиционно вызывает скепсис у любителей ролевых игр. Создатели заверили, что в "Гардарики" не будет механики плати ради победы, а богатырскую силу или боевые характеристики персонажа нельзя приобрести за деньги. Весь платный контент разделен на три категории: косметические наряды для демонстрации статуса, предметы комфорта для ускорения рутинного гринда и элементы обустройства гильдейских домов. Основная сюжетная линия останется полностью бесплатной и не получит искусственных пейволлов.

Штат студии сейчас превышает 40 специалистов, а в разработке команда использует нейросети исключительно в качестве вспомогательного инструмента, категорически отвергая идею полной замены художников или геймдизайнеров. Обсуждая экономику отечественного рынка, разработчики подчеркнули, что создание дорогих одиночных блокбастеров формата AA или AAA внутри страны без глобальных издателей финансово нереализуемо. Подавляющая часть трат аудитории уходит в зарубежные и азиатские онлайновые проекты, поэтому сервисное распространение стало единственным способом окупить масштабную разработку.

Релиз первой сюжетной арки "Гардарики" запланирован на 2027 год для ПК на площадке VK Play, через собственный клиент на официальном сайте студии и другие цифровые витрины. Коробочные физические издания на дисках создатели выпускать не планируют из-за высоких затрат на производство, однако авторы не исключают появления коллекционной фанатской атрибутики и артбуков по мотивам игры.