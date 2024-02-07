Новый трейлер садовой песочницы Garden Life: A Cozy Simulator рассказывает о сюжетном режиме

NACON и студии Stillalive представили новый трейлер сюжетного режима Garden Life: A Cozy Simulator. Эта расслабляющая игра о садоводстве с приятной визуальной эстетикой будет доступна с 22 февраля на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. Версия для Nintendo Switch выйдет 14 марта.

Сюжетный режим игры погружает игрока в теплую атмосферу очаровательной уединенной деревни. Они берут на себя роль недавно назначенного управляющего заброшенного общественного сада. Жасмин, местный фотограф, страстно увлеченный цветами и садоводством, будет приветствовать их. Она лишь один из множества ярких персонажей, которых игроки встретят в своих приключениях.

На протяжении всей игры игрокам придется выполнять ряд просьб своих односельчан, что позволит им заработать драгоценные флорины — игровую валюту. Затем они смогут разблокировать новые участки сада, купить новые инструменты и украшения в магазине Лесли, который можно найти на деревенской площади.

Во время своего приключения они также могут разблокировать различные постройки, такие как павильон — здание, в котором размещены все цветочные скульптуры, созданные в честь местных жителей с учетом их личности и увлечений.

Этот сюжетный режим, предназначенный как для опытных экспертов, так и для новичков в садоводстве, предлагает игрокам возможность заниматься садоводством в своем собственном темпе и в обстановке, свободной от стресса. Работая вместе со своими односельчанами и используя свой творческий потенциал, они могут дать саду новую жизнь.