Садовая песочница Garden Life выйдет на ПК и консолях в 2024 году ©

Издатель видеоигр Nacon из Лескена (Франция) и независимые студии-разработчики инди-игр из Инсбрука (Австрия) объявиkb, что их садовая игра-песочница «Garden Life» выходит на ПК в Steam и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в 2024 году. Эта уютная игра-симулятор садоводства предлагает любителям природы и любителям расслабляющих игр возможность создать собственный оазис спокойствия.

Игроки могут рассчитывать на уникальный игровой опыт. Благодаря экспертным знаниям студии о мире флоры, Garden Life предлагает реалистичную симуляцию, в которой игроки могут без ограничений выражать свои творческие способности. Они могут свободно выбирать свои любимые растения, ухаживать за ними и наблюдать, как они развиваются уникальным образом, создавая гармоничную природную композицию, которая превратит их сад в настоящую зеленую гавань спокойствия.

Тщательная забота о звуковой среде и художественном руководстве создают в Garden Life теплую атмосферу, в которой каждый — независимо от того, зеленые у него пальцы или нет — сможет создать сад своей мечты так, как он считает нужным.