Garden of Witches 23.05.2025
Экшен, Инди, Вид сверху
4 3 оценки

Ленивые ведьмы угробили сад в игре Garden of Witches

Simple Jack Simple Jack

Волшебный Сад медленно загибается, и все из-за того, что местные ведьмы забили на свои обязанности и занялись исключительно собой? Встречайте Garden of Witches от студии Team Tapas - экшен-рогалик, где вам предстоит вправлять мозги расслабившимся колдуньям!

Garden of Witches — это динамичный экшен-рогалик, в котором вас ждут захватывающие сражения, точная механика и удовольствие от создания мощных синергий. Чтобы пройти игру, вам нужно тщательно подготовиться, освоить модели поведения врагов и наносить удары стильно. Формируйте свой билд из случайного набора заклинаний, улучшений и реликвий и перехитрите других ведьм, которые встанут у вас на пути.
Сад медленно приходит в упадок, и всё это из-за праздных и эгоистичных ведьм, утративших чувство долга. Чтобы спасти Сад, вы должны вразумить их.

Garden of Witches уже доступна в раннем доступе на Steam. Иногда лучшая магия - это хороший пинок под зад.

Источник  
Комментарии:  2
ratte88
Ленивые ведьмы угробили сад

Подумал, что это разрабов оскорбили, а это лишь описание игры..

2
AT_Sagor

Этот сад уже не спасти.