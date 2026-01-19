Ленивые ведьмы угробили сад в игре Garden of Witches

Волшебный Сад медленно загибается, и все из-за того, что местные ведьмы забили на свои обязанности и занялись исключительно собой? Встречайте Garden of Witches от студии Team Tapas - экшен-рогалик, где вам предстоит вправлять мозги расслабившимся колдуньям!

Garden of Witches — это динамичный экшен-рогалик, в котором вас ждут захватывающие сражения, точная механика и удовольствие от создания мощных синергий. Чтобы пройти игру, вам нужно тщательно подготовиться, освоить модели поведения врагов и наносить удары стильно. Формируйте свой билд из случайного набора заклинаний, улучшений и реликвий и перехитрите других ведьм, которые встанут у вас на пути.

Сад медленно приходит в упадок, и всё это из-за праздных и эгоистичных ведьм, утративших чувство долга. Чтобы спасти Сад, вы должны вразумить их.

Garden of Witches уже доступна в раннем доступе на Steam. Иногда лучшая магия - это хороший пинок под зад.